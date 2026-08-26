Як відмити духовку від нагару без хімії — цим питанням задаються багато господинь, і відповідь виявилася напрочуд простою: достатньо соди, мийного засобу, перекису водню, лимонної кислоти та солі.

Кулінарні лайфхаки для дому не перестають дивувати простотою — цього разу розповідаємо, як відмити духовку від нагару без хімії, використовуючи лише доступні інгредієнти, які знайдуться в кожній господині.

YouTube-канал "Точка зору 360" поділився перевіреним методом очищення газової духовки від застарілого нагару. Жодних дорогих магазинних засобів не потрібно — усе можна приготувати власноруч.

Як приготувати пасту для очищення

У миску насипають 100 г кальцинованої соди. Якщо нагар не надто застарілий, підійде звичайна харчова сода. Додають три столові ложки мийного засобу — або дві, якщо це "Фері". Ретельно перемішують і потроху вливають перекис водню, поки не утвориться однорідна паста без грудочок. Перед нанесенням пасті дають трохи настоятися.

Як правильно наносити та змивати

Перед нанесенням пасти духовку прогрівають приблизно п'ять хвилин — тепло допомагає активніше розм'якшити нагар. Пасту рівномірно наносять на стінки, застеляють харчовою плівкою або звичайним пакетом і залишають на 20–30 хвилин, щоб усе добре відкисло. Потім плівку знімають, а пасту змивають звичайною губкою в теплій воді. Як зазначає авторка каналу, нагар відстає дуже легко — жодних зусиль.

Фінішний спрей для блиску

Завершальний етап — спрей із підручних засобів. У склянку насипають одну столову ложку лимонної кислоти та одну столову ложку солі, перемішують, заливають теплою водою й переливають у пляшку з розпилювачем. Готовий спрей розпилюють на очищену поверхню та насухо витирають сухою ганчіркою.

Як запевняють на каналі "Точка зору 360", результат помітний одразу — духовка справді блищить, а спосіб не вимагає жодної агресивної хімії.





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