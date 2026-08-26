Координационный центр «Вільні разом» в Ужгороде продолжает системную помощь переселенцам из Херсонской области. В течение недели специалисты пространства работали сразу по нескольким направлениям — от гуманитарных наборов до юридических и психологических консультаций.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Херсонской области теперь доступна и на Закарпатье — координационный центр «Вільні разом» в Ужгороде продолжает системно поддерживать переселенцев, которые из-за российской агрессии потеряли свои дома.

О работе пространства рассказали в Херсонской областной военной администрации. В течение недели специалисты центра работали сразу по нескольким направлениям: выдавали гуманитарную помощь, предоставляли социальные и административные услуги, а также консультировали посетителей по юридическим и психологическим вопросам.

Это уже четырнадцатый центр сети «Вільні разом», созданной для поддержки ВПЛ из Херсонской области. В Ужгороде переселенцы могут не только получить необходимую помощь, но и встретить земляков и почувствовать поддержку родной общины. Отдельно в центре помогают с трудоустройством и решением повседневных вопросов.

Как получить помощь в Ужгороде

Гуманитарный центр работает по адресу: г. Ужгород, площадь Кирилла и Мефодия, 5 (первый этаж). Получить консультацию можно по телефону +38 (068) 935-24-64. Для получения помощи необходимо предварительно зарегистрироваться через онлайн-форму.

Особенностью центра стало сотрудничество с местными партнерами. При открытии подписали меморандум с представителями стоматологической клиники и медицинского центра, которые присоединились к инициативе «Картка херсонця». Благодаря этому переселенцы могут пользоваться скидками на отдельные медицинские услуги.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь в Херсонской области: как получить важную поддержку от Красного Креста и Safe Ukraine.