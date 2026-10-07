Графики отключения света в Харьковской области 8 октября предусматривают обесточивание части населённых пунктов Харьковского района. Ограничения будут действовать с 09.00 до 17.00, сообщает официальный сайт города Люботин.

Информацию обнародовали 5 октября. Под ограничения попадут отдельные адреса в Люботине, Мищенках, Нестеренко, Санжарах и Манченко.

В Люботине отмечена улица Медвежий. В Мищенко электроэнергии не будет на части Ольшанской, Весенней, Вишневой, Космической, Летней, Мичурина, Мирной, Протоновской, Степной и Широкой. Также в список внесли Весенний переулок.







В Нестеренко ограничения будут касаться улиц Елены Пчелки, Дарвина, Ленина, Набережной и Полтавского пути. Также речь идет о Набережной и Елене Пчелке переулке.

Наибольший список адресов указан для Санжаров. Здесь ограничения охватят Кольцевую, Спортивную, Майскую и Зерновую улицы. Также в списке – Спортивный, Майский и Пшеничный переулки и Майский тупик.

Графики отключения света в Харьковской области также предусматривают ограничения для Манченко. В поселке указаны улицы Культуры, Руслана Шимона, Центральная, Ивана Богуна, Библиотечная, Дачная, Железнодорожная, Уютная, Коцюбинского, Леси Украинки, Мерчанская, Покровская, Полтавская, Сковороды, Сливовая, Торговая и Шевченко. Отдельно указано несколько переулков и въездов.

В список также вошли отдельные адреса в поселках Майское и Ударное, а также садовое общество «Смородское-1» в Смородском.

Обесточение запланировано на 8 октября с 09:00 до 17:00 . В то же время восстановление электроснабжения может зависеть от течения работ.

Перед началом ограничения жителям советуют учесть период без электричества и заранее зарядить необходимые устройства.







