Начало отопительного сезона 2026 в Полтаве будет зависеть прежде всего от погоды и решения городских властей.

Начало отопительного сезона 2026 года в Полтаве и официально объявят после соответствующего решения горисполкома.

К зиме "Полтаватеплоэнерго" уже подготовило основное оборудование. Предприятие завершило текущий ремонт котельных, что подтверждает соответствующий акт готовности. Документ подписали представители Госэнергонадзора и профильного департамента Полтавской областной военной администрации.

Пока решения о запуске отопления нет, работники продолжают работу на теплосетях. Они завершают ремонт отдельных участков, восстанавливают благоустройство и асфальтовое покрытие. Также идет поверка и установка домовых приборов учета.

На первые дни октября запланировали пробные пуски. Они должны показать, как система готова работать в зимний период.

На балансе "Полтаватеплоэнерго" находится 81 котельная и теплогенераторная. Кроме того, предприятие обслуживает 27 центральных тепловых пунктов. Общая протяженность сетей составляет почти 200 километров в двухтрубном измерении.

С начала 2026 года специалисты реконструировали 980 метров изношенных трубопроводов. Работы охватили отопление, горячее водоснабжение и циркуляционные сети. Использовали предварительно изолированные стальные и полимерные трубы.

Отдельно модернизировали квартальную котельную. На котлах установили энергоэффективные горелочные устройства СНО и перевели объект на автоматизированный режим.

Важный вопрос для начала отопительного сезона 2026 в Полтаве — стабильность работы во время возможных отключений электричества. В «Полтаватеплоэнерго» заявили, что котельные полностью снабжены тремя видами резервного питания: когенерационными установками, газовой и дизельной генерацией.

Что касается общего правила, то начало отопительного сезона 2026 в Полтаве не имеет фиксированной календарной даты. По постановлению Кабмина №830, отопление должны начать не позднее чем через трое суток после периода, когда средняя температура держится на уровне +8 °C или ниже.

Так что точный день запуска батарей будет определяться по погоде. Если после короткого похолодания снова станет тепло, это само по себе не означает немедленного запуска системы.



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