Координаційний центр «Вільні разом» в Ужгороді продовжує системну допомогу переселенцям з Херсонщини. Протягом тижня фахівці простору працювали одразу за кількома напрямами — від гуманітарних наборів до юридичних і психологічних консультацій.

Гуманітарна допомога для ВПО у Херсонській області тепер доступна й на Закарпатті — координаційний центр «Вільні разом» в Ужгороді продовжує системно підтримувати переселенців, які через російську агресію втратили свої домівки.

Про роботу простору розповіли в Херсонській обласній військовій адміністрації. Протягом тижня фахівці центру працювали одразу за кількома напрямами: видавали гуманітарну допомогу, надавали соціальні та адміністративні послуги, а також консультували відвідувачів із юридичних та психологічних питань.

Це вже чотирнадцятий осередок мережі «Вільні разом», створеної для підтримки ВПО з Херсонської області. В Ужгороді переселенці можуть не лише отримати необхідну допомогу, а й зустріти земляків і відчути підтримку рідної громади. Окремо в центрі допомагають із працевлаштуванням та вирішенням повсякденних питань.

Як отримати допомогу в Ужгороді

Гуманітарний центр працює за адресою: м. Ужгород, площа Кирила і Мефодія, 5 (перший поверх). Отримати консультацію можна за телефоном +38 (068) 935-24-64. Для отримання допомоги потрібно попередньо зареєструватися через онлайн-форму.

Особливістю осередку стала співпраця з місцевими партнерами. Під час відкриття підписали меморандум із представниками стоматологічної клініки та медичного центру, які долучилися до ініціативи «Картка херсонця». Завдяки цьому переселенці можуть користуватися знижками на окремі медичні послуги.

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