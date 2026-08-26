Денежная помощь в Полтавской области для уязвимых категорий населения расширяется — благотворительный фонд «Каритас Полтава» начал приём заявок на получение средств для закупки твёрдого топлива и оплаты коммунальных услуг в течение отопительного сезона 2026–2027 годов. Как сообщают Новини.LIVE, программа действует в рамках проекта «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине».
Регистрация на получение выплат происходит постепенно — фонд ежедневно открывает возможность подать заявку для жителей разных населённых пунктов области. В частности, 25 августа 2026 года за помощью могли обратиться домохозяйства со статусом внутренне перемещённых лиц в посёлке Котельва по адресу: улица Полтавский шлях, 224. Регистрация проходила с 11:00.
Кто может получить деньги на твёрдое топливо
В фонде определили чёткие критерии уязвимости, по которым отбирают получателей помощи. Подать заявку могут домохозяйства, где есть:
- лица с инвалидностью I–II группы или инвалидностью с детства;
- люди старше 60 лет;
- одинокие матери или отцы (опекуны) детей до 18 лет;
- беременные женщины или матери, кормящие детей в возрасте до трёх лет;
- приёмные родители несовершеннолетних детей;
- люди с тяжёлыми заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения;
- многодетные семьи, в которых воспитывают трёх и более несовершеннолетних детей.
Помимо критериев уязвимости, действуют и финансовые ограничения. Во-первых, домохозяйство не должно было получать аналогичную денежную помощь в течение 2026 года. Во-вторых, доход на каждого члена семьи не должен превышать 8 422 гривны.
Какие документы нужны для регистрации
Для оформления выплаты необходимо прийти лично в пункт регистрации с полным пакетом документов. Перечень обязательный и включает:
- паспорт и идентификационный код (оригиналы);
- справку о статусе внутренне перемещённого лица;
- счёт IBAN для зачисления средств;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости (пенсионное удостоверение, справка МСЭК, свидетельства о рождении детей и т.д.);
- справку о доходах из налоговой службы или справки ОК-5 и ОК-7;
- справку об отоплении или коммунальных услугах.
Важно: фонд подчёркивает, что регистрация открывается ежедневно для разных населённых пунктов Полтавской области. Поэтому тем, кто не успел подать заявку в Котельве, стоит следить за объявлениями «Каритас Полтава» — в ближайшие дни регистрацию могут открыть в других громадах региона.
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