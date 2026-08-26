Благотворительный фонд «Каритас Полтава» начал регистрацию на получение денежной помощи на твёрдое топливо и оплату коммунальных услуг для отопительного сезона 2026–2027 годов. Выплаты доступны для уязвимых категорий жителей области.

Денежная помощь в Полтавской области для уязвимых категорий населения расширяется — благотворительный фонд «Каритас Полтава» начал приём заявок на получение средств для закупки твёрдого топлива и оплаты коммунальных услуг в течение отопительного сезона 2026–2027 годов. Как сообщают Новини.LIVE, программа действует в рамках проекта «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине».

Регистрация на получение выплат происходит постепенно — фонд ежедневно открывает возможность подать заявку для жителей разных населённых пунктов области. В частности, 25 августа 2026 года за помощью могли обратиться домохозяйства со статусом внутренне перемещённых лиц в посёлке Котельва по адресу: улица Полтавский шлях, 224. Регистрация проходила с 11:00.

Кто может получить деньги на твёрдое топливо

В фонде определили чёткие критерии уязвимости, по которым отбирают получателей помощи. Подать заявку могут домохозяйства, где есть:

лица с инвалидностью I–II группы или инвалидностью с детства;

люди старше 60 лет;

одинокие матери или отцы (опекуны) детей до 18 лет;

беременные женщины или матери, кормящие детей в возрасте до трёх лет;

приёмные родители несовершеннолетних детей;

люди с тяжёлыми заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения;

многодетные семьи, в которых воспитывают трёх и более несовершеннолетних детей.

Помимо критериев уязвимости, действуют и финансовые ограничения. Во-первых, домохозяйство не должно было получать аналогичную денежную помощь в течение 2026 года. Во-вторых, доход на каждого члена семьи не должен превышать 8 422 гривны.

Какие документы нужны для регистрации

Для оформления выплаты необходимо прийти лично в пункт регистрации с полным пакетом документов. Перечень обязательный и включает:

паспорт и идентификационный код (оригиналы);

справку о статусе внутренне перемещённого лица;

счёт IBAN для зачисления средств;

документы, подтверждающие критерий уязвимости (пенсионное удостоверение, справка МСЭК, свидетельства о рождении детей и т.д.);

справку о доходах из налоговой службы или справки ОК-5 и ОК-7;

справку об отоплении или коммунальных услугах.

Важно: фонд подчёркивает, что регистрация открывается ежедневно для разных населённых пунктов Полтавской области. Поэтому тем, кто не успел подать заявку в Котельве, стоит следить за объявлениями «Каритас Полтава» — в ближайшие дни регистрацию могут открыть в других громадах региона.

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