Грошова допомога в Полтавській області для вразливих категорій населення розширюється — благодійний фонд «Карітас Полтава» розпочав прийом заявок на отримання коштів для закупівлі твердого палива та оплати комунальних послуг упродовж опалювального сезону 2026–2027 років. Як повідомляють Новини.LIVE, програма діє в рамках проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні».
Реєстрація на отримання виплат відбувається поступово — фонд щоденно відкриває можливість подати заявку для мешканців різних населених пунктів області. Зокрема, 25 серпня 2026 року за допомогою могли звернутися домогосподарства зі статусом внутрішньо переміщених осіб у селищі Котельва за адресою: вулиця Полтавський шлях, 224. Реєстрація тривала з 11:00.
Хто може отримати гроші на тверде паливо
У фонді визначили чіткі критерії вразливості, за якими відбирають отримувачів допомоги. Подати заявку можуть домогосподарства, де є:
- особи з інвалідністю I–II групи або інвалідністю з дитинства;
- люди віком понад 60 років;
- одинокі матері або батьки (опікуни) дітей до 18 років;
- вагітні жінки або матері, які годують дітей віком до трьох років;
- прийомні батьки неповнолітніх дітей;
- люди з тяжкими захворюваннями, що потребують дорогого лікування;
- багатодітні родини, в яких виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.
Окрім критеріїв вразливості, діють і фінансові обмеження. По-перше, домогосподарство не повинно було отримувати аналогічну грошову допомогу впродовж 2026 року. По-друге, дохід на кожного члена родини не має перевищувати 8 422 гривні.
Які документи потрібні для реєстрації
Для оформлення виплати необхідно прийти особисто до пункту реєстрації з повним пакетом документів. Перелік обов'язковий і включає:
- паспорт та ідентифікаційний код (оригінали);
- довідку про статус внутрішньо переміщеної особи;
- рахунок IBAN для зарахування коштів;
- документи, що підтверджують критерій вразливості (пенсійне посвідчення, довідка МСЕК, свідоцтва про народження дітей тощо);
- довідку про доходи з податкової служби або довідки ОК-5 та ОК-7;
- довідку про опалення або комунальні послуги.
Важливо: фонд наголошує, що реєстрація відкривається щодня для різних населених пунктів Полтавської області. Тому тим, хто не встиг подати заявку в Котельві, варто стежити за оголошеннями «Карітас Полтава» — у найближчі дні реєстрацію можуть відкрити в інших громадах регіону.
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