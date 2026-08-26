Благодійний фонд «Карітас Полтава» розпочав реєстрацію на отримання грошової допомоги на тверде паливо та оплату комунальних послуг для опалювального сезону 2026–2027 років. Виплати доступні для вразливих категорій мешканців області.

Грошова допомога в Полтавській області для вразливих категорій населення розширюється — благодійний фонд «Карітас Полтава» розпочав прийом заявок на отримання коштів для закупівлі твердого палива та оплати комунальних послуг упродовж опалювального сезону 2026–2027 років. Як повідомляють Новини.LIVE, програма діє в рамках проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні».

Реєстрація на отримання виплат відбувається поступово — фонд щоденно відкриває можливість подати заявку для мешканців різних населених пунктів області. Зокрема, 25 серпня 2026 року за допомогою могли звернутися домогосподарства зі статусом внутрішньо переміщених осіб у селищі Котельва за адресою: вулиця Полтавський шлях, 224. Реєстрація тривала з 11:00.

Хто може отримати гроші на тверде паливо

У фонді визначили чіткі критерії вразливості, за якими відбирають отримувачів допомоги. Подати заявку можуть домогосподарства, де є:

особи з інвалідністю I–II групи або інвалідністю з дитинства;

люди віком понад 60 років;

одинокі матері або батьки (опікуни) дітей до 18 років;

вагітні жінки або матері, які годують дітей віком до трьох років;

прийомні батьки неповнолітніх дітей;

люди з тяжкими захворюваннями, що потребують дорогого лікування;

багатодітні родини, в яких виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Окрім критеріїв вразливості, діють і фінансові обмеження. По-перше, домогосподарство не повинно було отримувати аналогічну грошову допомогу впродовж 2026 року. По-друге, дохід на кожного члена родини не має перевищувати 8 422 гривні.

Які документи потрібні для реєстрації

Для оформлення виплати необхідно прийти особисто до пункту реєстрації з повним пакетом документів. Перелік обов'язковий і включає:

паспорт та ідентифікаційний код (оригінали);

довідку про статус внутрішньо переміщеної особи;

рахунок IBAN для зарахування коштів;

документи, що підтверджують критерій вразливості (пенсійне посвідчення, довідка МСЕК, свідоцтва про народження дітей тощо);

довідку про доходи з податкової служби або довідки ОК-5 та ОК-7;

довідку про опалення або комунальні послуги.

Важливо: фонд наголошує, що реєстрація відкривається щодня для різних населених пунктів Полтавської області. Тому тим, хто не встиг подати заявку в Котельві, варто стежити за оголошеннями «Карітас Полтава» — у найближчі дні реєстрацію можуть відкрити в інших громадах регіону.

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