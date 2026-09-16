В Житомире пассажиров предупреждают об очередном повышении стоимости проезда на пригородных и междугородных автобусных маршрутах. Объявления появились прямо в салонах автобусов, однако конкретных новых тарифов и даты их введения перевозчики пока не назвали.

Транспорт в Житомирской области снова дорожает — в салонах пригородных и междугородных автобусов появились объявления об очередном пересмотре тарифов на проезд.

О будущем повышении пассажиров предупредили непосредственно на маршрутах, пишет «Житомир Щодня»: листовки с объявлением разместили внутри автобусов. Перевозчики объясняют подорожание ростом стоимости топлива и энергоносителей.

Вместе с тем ни конкретных новых тарифов, ни даты их введения в объявлении не указано. Сколько именно житомиряне будут платить за поездку после очередного пересмотра стоимости — пока неизвестно.

Основание для пересмотра цен есть: в Житомирской области в последнее время дорожает топливо. По последним данным, бензин А-95 и дизель подорожали на несколько гривен за литр, что напрямую влияет на себестоимость автобусных перевозок.

Кто проверит расчеты перевозчиков

Каждое подорожание проезда — это дополнительные расходы для людей, которые ежедневно ездят на работу, учебу или в больницы. Поэтому закономерным остается вопрос: насколько обоснованным будет новое повышение и кто будет проверять расчеты перевозчиков.

Как узнать о новой стоимости проезда

Поскольку точные тарифы еще не объявлены, пассажирам стоит следить за объявлениями в салонах автобусов и обращать внимание на официальные сообщения перевозчиков, где должны указать окончательные цифры и дату введения новых тарифов.

Пока известно, что очередное подорожание коснется прежде всего пригородных и междугородных маршрутов. Людям, которые регулярно ими пользуются, стоит быть готовыми к большим расходам на транспорт в месячном бюджете.

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