Графики отключения света в Николаеве на 27 и 28 августа снова обновились — без электроснабжения днем останутся десятки улиц областного центра. Об этом сообщает Николаевоблэнерго.
Графики отключения света в Николаевской области 27 и 28 августа связаны с плановыми работами на электросетях. В оба дня отключения продлятся с 9:00 до 17:00.
Какие улицы обесточат 27 августа
27 августа без света останутся: В. Станка, Э. Димитрова, Речная, С. Людкевича, Восточная, Красноармейская, 1 Экипажная, 12 Военный, 13 Военная, 13 Военная, 2 Набережная, Безымянная, Днепровской Чайки, Сергея Гуссиди.
Также обесточат улицы Бредихина, Бузника, Ветеранов, Вторая, Гоголя, Дымова, Еланецкая, Западная, Карла Кнорре, Кирилло-Мефодиевский, Надпрудная, Омеляновича-Павленко, С. Цветка, Сергея Татаринова, Славянская, Софиевская, Ставковая, Успенская.
Где не будет света 28 августа
28 августа с 9:00 до 17:00 обесточат: В. Станка, Дымова, Э. Димитрова, Речная, С. Людкевича, Восточная, Красноармейская, 1 Экипажная, 12 Военный, 13 Военная, 13 Военная, 2 Набережная, Безымянная, Днепровской Чайки, Сергея Гуссиди.
Кроме того, 28 августа без электричества останутся: 2 Маячный, И. Франко, Коцюбинского, Летчиков, Марии Заньковецкой, Пригородный, Сил Территориальной обороны Украины, Толстого.
Энергетики напоминают, что график может смещаться в зависимости от объема работ. Жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также отключить от розеток чувствительную технику.
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