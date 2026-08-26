Графіки відключення світла в Миколаївській області 27 та 28 серпня опублікувало Миколаївобленерго. Вдень без електропостачання залишаться десятки вулиць у Миколаєві.

Графіки відключення світла у Миколаєві на 27 та 28 серпня знову оновилися — без електропостачання вдень лишаться десятки вулиць обласного центру. Про це повідомляє Миколаївобленерго.

Графіки відключення світла в Миколаївській області 27 та 28 серпня пов'язані з плановими роботами на електромережах. В обидва дні знеструмлення триватимуть з 9:00 до 17:00.

Які вулиці знеструмлять 27 серпня

27 серпня без світла залишаться: В. Станка, Е. Димитрова, Річкова, С. Людкевича, Східна, Червоноармійська, 1 Екіпажна, 12 Військовий, 13 Військова, 13 Воєнна, 2 Набережна, Безіменна, Дніпровської Чайки, Сергія Гуссіді.

Також знеструмлять вулиці Бредіхіна, Бузника, Ветеранів, Втората, Гоголя, Димова, Єланецька, Західна, Карла Кнорре, Кирило-Мефодіївський, Надпрудна, Омеляновича-Павленка, С. Цвєтка, Сергія Татарінова, Слов'янська, Софіївська, Ставкова, Успенська.

Де не буде світла 28 серпня

28 серпня з 9:00 до 17:00 знеструмлять: В. Станка, Димова, Е. Димитрова, Річкова, С. Людкевича, Східна, Червоноармійська, 1 Екіпажна, 12 Військовий, 13 Військова, 13 Воєнна, 2 Набережна, Безіменна, Дніпровської Чайки, Сергія Гуссіді.

Крім того, 28 серпня без електрики залишаться: 2 Маячний, І. Франка, Коцюбинського, Льотчиків, Марії Заньковецької, Приміський, Сил Територіальної оборони України, Толстого.

Енергетики нагадують, що графік може зміщуватися залежно від обсягу робіт. Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також вимкнути з розеток чутливу техніку.

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