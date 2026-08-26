Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 27 августа по 2 сентября показывает, что тёплая погода сохранится до конца периода, а максимум воздуха достигнет +29° в среду, 2 сентября.

Прогноз погоды на предыдущую неделю в Харьковской области уже фиксировал колебания температур, а новая неделя с 27 августа по 2 сентября принесёт харьковчанам стабильно тёплую погоду с постепенным повышением столбика термометра до +29°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +24° до +29°, а осадков в регионе не прогнозируют.

В четверг, 27 августа, воздух днём прогреется до +25°, ночью похолодает до +14°. Облачность ожидается переменная, без осадков.

В пятницу, 28 августа, температура днём будет держаться на отметке +24°, ночью опустится до +15°. Небо будет переменно облачным, осадков не будет.

В субботу, 29 августа, столбики термометров днём покажут +24°, а ночью снизятся до +13° — это самая прохладная ночь недели. Небо будет малооблачным.

В воскресенье, 30 августа, днём станет немного теплее — до +26°, ночью +13°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 31 августа, воздух прогреется до +28°, ночью +17°. Облачность ожидается с прояснениями, дождя не прогнозируют.

Во вторник, 1 сентября, температура днём удержится на отметке +27°, ночью +18°. Облачность переменная, без осадков.

В среду, 2 сентября, столбики термометров достигнут максимума недели — +29° днём, ночью +18°. Небо будет малооблачным.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет среда, 2 сентября, с температурой +29°, а самыми прохладными ночами — субботу и воскресенье, когда воздух будет охлаждаться до +13°. Общий перепад дневных температур за неделю составляет 5°, осадков синоптики не прогнозируют в течение всего периода.

Поскольку во второй половине недели температура будет приближаться к +28-29°, стоит пить достаточно воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца. Вечерами и ночью воздух заметно прохладнее, поэтому лёгкая куртка не помешает.

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