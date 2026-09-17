В городской больнице Одессы срочно не хватает донорской крови всех групп. Одесский городской совет призвал жителей пополнить банк крови уже на этой неделе — рассказываем, когда и куда приходить и какие требования к донорам.

Донорская кровь в Одессе остаётся в постоянном дефиците — местные больницы каждый раз обращаются к жителям с просьбой пополнить банк крови. На этот раз Одесский городской совет объявил срочный сбор для нужд городской клинической больницы №11, где сейчас не хватает крови всех групп.

Медучреждению срочно нужна донорская кровь всех групп, поэтому присоединиться могут как постоянные доноры, так и те, кто сдаёт кровь впервые. Приём желающих состоится 18 сентября с 9:00 до 13:00.

Где и когда ждут доноров

Пункт приёма расположен по адресу: улица Нестеренко (Академика Воробьёва), 5. Одесситам необходимо заходить через главный вход и следовать указателю «Трансфузиология».

С собой обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность. С паспортом или ID-картой специалисты быстро проверят данные и допустят к процедуре.

Кто может стать донором

Присоединиться к сдаче крови могут граждане Украины или лица с видом на постоянное проживание. Требуются: возраст от 18 до 60 лет и вес более 50 килограммов.

Абсолютными противопоказаниями считаются ВИЧ, СПИД, вирусные гепатиты В и С, сифилис и туберкулёз. Также донация запрещена при сахарном диабете, онкологии, эпилепсии, тяжёлых заболеваниях почек или кожи.

Временные ограничения перед сдачей крови

После перенесённого гриппа или ОРВИ должно пройти не менее двух недель. После нанесения татуировок, татуажа или пирсинга процедуру откладывают на шесть месяцев.

Приём антибиотиков запрещает донацию на две недели, а обезболивающих средств — на 72 часа. После употребления алкоголя должно пройти не менее 48 часов.

Как подготовиться к сдаче крови

За три дня до визита следует воздержаться от приёма обезболивающих и гормональных препаратов. За два часа до и после сдачи крови нельзя курить.

Накануне запрещено есть жирные продукты, молочные изделия, яйца, цитрусовые, снеки и сладкую газированную воду. Утром стоит позавтракать кашей на воде или диетическим печеньем со сладким чаем.

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