Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 27 серпня по 2 вересня показує, що тепла погода утримається до кінця періоду, а максимум повітря сягне +29° у середу, 2 вересня.

Прогноз погоди на попередній тиждень у Харківській області вже фіксував коливання температур, а новий тиждень з 27 серпня по 2 вересня принесе харків'янам стабільно теплу погоду з поступовим підвищенням стовпчика термометра до +29°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +24° до +29°, а опадів у регіоні не прогнозують.

У четвер, 27 серпня, повітря вдень прогріється до +25°, вночі похолодає до +14°. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

У п'ятницю, 28 серпня, температура вдень триматиметься на позначці +24°, вночі опуститься до +15°. Небо буде мінливо хмарним, опадів не буде.

У суботу, 29 серпня, стовпчики термометрів удень покажуть +24°, а вночі знизяться до +13° — це найпрохолодніша ніч тижня. Небо буде малохмарним.

У неділю, 30 серпня, вдень стане трохи тепліше — до +26°, вночі +13°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 31 серпня, повітря прогріється до +28°, вночі +17°. Хмарність очікується з проясненнями, дощу не прогнозують.

У вівторок, 1 вересня, температура вдень утримається на позначці +27°, вночі +18°. Хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 2 вересня, стовпчики термометрів досягнуть максимуму тижня — +29° вдень, вночі +18°. Небо буде малохмарним.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 2 вересня, з температурою +29°, а найпрохолоднішими ночами — субота і неділя, коли повітря охолоджуватиметься до +13°. Загальний перепад денних температур за тиждень становить 5°, опадів синоптики не прогнозують протягом усього періоду.

Оскільки в другій половині тижня температура наближатиметься до +28-29°, варто пити достатньо води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця. Вечорами й уночі повітря помітно прохолодніше, тож легка курточка не завадить.

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