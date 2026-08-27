В Днепре переселенцы и беженцы могут зарегистрироваться на новую программу денежной поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Каждый член семьи может получить до 12 300 гривен — рассказываем, кто имеет право и как подать заявку.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает расширяться — жители Днепра, которые из-за войны были вынуждены покинуть собственные дома, теперь могут зарегистрироваться на новую программу поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Программу реализует УВКБ ООН в Украине. Как сообщает Соцпортал со ссылкой на пресс-центр организации, речь идет о выплатах для граждан, которые находятся в тяжелом социальном или экономическом положении и одновременно были вынуждены оставить жилье из-за боевых действий.

Сколько денег могут получить переселенцы в Днепре

Размер помощи зависит от конкретной ситуации семьи. Каждый член семьи может получить по 10 800 гривен — это выплата 3 600 гривен в месяц в течение трех месяцев — или 12 300 гривен (по 4 100 гривен в месяц).

Кто имеет право подать заявку

Оформить выплаты в Днепре могут две категории граждан: внутренние переселенцы, которые покинули дома из-за угрозы жизни или обязательной эвакуации, а также беженцы, которые вернулись из-за границы домой.

Обязательное условие — соблюдение социально-экономического критерия: среднемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать 8 300 гривен. Кроме того, учитывается наличие категории уязвимости.

К категориям уязвимости, которые дают право на выплату, относятся: люди с I–III группой инвалидности; граждане с серьезными или хроническими заболеваниями; домохозяйства, возглавляемые лицами в возрасте от 60 лет; семьи во главе с лицом старше 50 лет без дохода; одинокие матери или отцы несовершеннолетних детей; многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми; беременные женщины и матери с ребенком до трех лет.

Какие сроки переселения учитывают

Принять участие в программе могут домохозяйства с разными сроками перемещения: те, кто получил статус ВПЛ в течение 45 дней после переезда из-за угрозы или вынужденной эвакуации; те, кто переместился от 46 дней до шести месяцев назад; те, кто вернулся домой после вынужденного перемещения (после 24 февраля 2022 года); а также те, кто прибыл из-за границы не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад.

Как подать заявку и какие документы нужны

Прием в Днепре осуществляется по предварительному приглашению. Для этого нужно заполнить специальную электронную форму — она является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных. Окончательное решение о выплате принимают только после личного собеседования со специалистом фонда.

Заявителям следует подготовить такие документы: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; идентификационный код; свидетельство о рождении детей; номер банковского счета; документ, подтверждающий категорию уязвимости; контактный номер телефона.

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