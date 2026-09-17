В Сумской области сеть пунктов временного размещения переселенцев насчитывает 26 объектов на 1401 койко-место, из которых 655 пока свободны. Принимающие громады также готовят дополнительное жилье для тех, кого война заставила покинуть дом.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области — не единственная поддержка переселенцев: в регионе обустроили сеть пунктов временного размещения, и сейчас 655 койко-мест остаются свободными для поселения.

Как сообщили в Сумской ОГА в ответ на запрос, такая сеть создана в 11 громадах области. В целом речь идет о 26 объектах на 1401 койко-место — именно из этого количества 655 мест пока не заняты.

Сколько жилья готовят для переселенцев

Принимающие громады продолжают готовить и отдельное жилье для тех, кто из-за войны покинул собственный дом. По имеющимся данным, на Сумщине есть 34 дома и две квартиры, пригодные для расселения 157 человек.

Больше всего такого жилья сосредоточено в Роменском районе, где переселенцам готовы предоставить 20 домов. В Конотопском районе есть 13 домов и две квартиры, еще один дом для размещения ВПЛ расположен в Ахтырском районе.

Параллельно продолжается ремонт жилого фонда. В Кролевецком городском совете уже отремонтировали четыре квартиры и общежитие, где смогут поселиться 47 человек. В Тростянецком городском совете после ремонта двух домов появится еще восемь мест для проживания.

Сколько ВПЛ зарегистрировано на Сумщине

Всего, по данным на данный момент, на территории Сумской области зарегистрировано 107 487 внутренне перемещенных лиц. Из них 81 413 — это жители самой Сумщины, которые были вынуждены переселиться в пределах области.

Как узнать о свободных местах

Учет свободных койко-мест в пунктах временного размещения ведут органы местного самоуправления принимающих громад. Переселенцы могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту пребывания или непосредственно в местный совет — там подскажут, в какой громаде и какие объекты готовы принять людей.

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