В Чернигове расширили перечень пунктов приема документов на единовременную денежную помощь «Зимняя поддержка» — 19 400 гривен на одно домохозяйство. Новый пункт на улице Текстильщиков, 25 заработает с 16 сентября.

Денежная помощь в Черниговской области этой осенью предоставляется сразу по нескольким программам. В пресс-службе Черниговского городского совета сообщили, что с 16 сентября документы на единовременную выплату «Зимняя поддержка» будут принимать еще по одному адресу.

Речь идет о новом пункте приема заявлений на улице Текстильщиков, 25 — в помещении территориального центра социального обслуживания населения. Решение расширить перечень локаций приняли из-за большого количества обращений жителей: очереди возле действующих приемных оказались слишком большими.

«Зимняя поддержка» — это единовременная денежная помощь в размере 19 400 гривен на одно домохозяйство на отопительный сезон 2026/27 года. Заявления будут принимать до 30 октября 2026 года включительно.

Куда обращаться в Чернигове

Основной локацией остается Департамент социальной политики Черниговского городского совета на улице Ивана Мазепы, 19. Кроме того, документы на выплату принимают еще по нескольким адресам:

улица Шевченко, 9 — Отдел обращений граждан Черниговского городского совета;

улица Ивана Мазепы, 23 — КП «Городской Дворец культуры имени Вячеслава Радченко»;

улица Шевченко, 44 — Черниговская художественная школа имени Ивана Рашевского (работает с 15 сентября);

улица Текстильщиков, 25 — новый пункт, который заработает с 16 сентября.

В горсовете подчеркивают: подача заявления еще не означает автоматического назначения выплаты. Заявление лишь дает основание включить домохозяйство в перечень потенциальных получателей, а окончательное решение о выплате будет зависеть от имеющегося финансирования и приоритетности, которую определят соответствующие международные и национальные организации.

Какие документы нужны

Чтобы подать заявление на «Зимнюю поддержку», жителям Чернигова достаточно обратиться в любой пункт приема. Специалисты на месте принимают документы, подтверждающие состав домохозяйства и место проживания, а также консультируют по правильному заполнению заявления.

Об открытии следующих локаций и начале их работы в городском совете обещают сообщать отдельно. Тем, кто планирует обращаться, советуют не откладывать подачу на последние дни — прием завершается 30 октября.

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