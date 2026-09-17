В Житомире пяти семьям ВПЛ продлили право проживать во временном жилье еще на год — такое решение принял исполком горсовета.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Житомире снова в центре внимания городской власти: сразу пяти семьям переселенцев согласовали продление проживания в помещениях фонда временного жилья еще на один год.

Вопрос рассмотрели 16 сентября на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета. Речь идет о пяти семьях, которые уже проживают в таких жилых помещениях и обратились в город по поводу продления срока пользования ими, сообщает Житомир-Онлайн.

Во время представления вопроса уточнили, что все пять семей имеют статус внутренне перемещенных лиц. Поэтому им продлили право бесплатно пользоваться жильем еще на год.

Кто имеет право на временное жилье

По информации официальной страницы Житомирского городского совета, такие помещения бесплатно предоставляют внутренне перемещенным лицам и членам их семей на срок до одного года. В дальнейшем этот срок можно продлить, если статус семьи не изменился и она не приобрела другое место жительства.

В горсовете подчеркивают: такие квартиры нельзя приватизировать, обменивать, передавать в поднаем или использовать для вселения других лиц.

Как продлить проживание во временном жилье

Для продления пользования жильем ВПЛ должен обратиться с заявлением в уполномоченный орган — исполнительный комитет городского совета. Главные условия: подтвердить статус ВПЛ и отсутствие другого места жительства. Если они выполнены, срок пользования помещением продлевают еще на год.

Стоит помнить, что такое жилье является временным и не переходит в собственность: его нельзя ни приватизировать, ни обменять, ни сдать в поднаем.

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