Бесплатное жилье для ВПЛ в Житомире снова в центре внимания городской власти: сразу пяти семьям переселенцев согласовали продление проживания в помещениях фонда временного жилья еще на один год.

Вопрос рассмотрели 16 сентября на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета. Речь идет о пяти семьях, которые уже проживают в таких жилых помещениях и обратились в город по поводу продления срока пользования ими, сообщает Житомир-Онлайн.

Во время представления вопроса уточнили, что все пять семей имеют статус внутренне перемещенных лиц. Поэтому им продлили право бесплатно пользоваться жильем еще на год.

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Кто имеет право на временное жилье

По информации официальной страницы Житомирского городского совета, такие помещения бесплатно предоставляют внутренне перемещенным лицам и членам их семей на срок до одного года. В дальнейшем этот срок можно продлить, если статус семьи не изменился и она не приобрела другое место жительства.

В горсовете подчеркивают: такие квартиры нельзя приватизировать, обменивать, передавать в поднаем или использовать для вселения других лиц.

Как продлить проживание во временном жилье

Для продления пользования жильем ВПЛ должен обратиться с заявлением в уполномоченный орган — исполнительный комитет городского совета. Главные условия: подтвердить статус ВПЛ и отсутствие другого места жительства. Если они выполнены, срок пользования помещением продлевают еще на год.

Стоит помнить, что такое жилье является временным и не переходит в собственность: его нельзя ни приватизировать, ни обменять, ни сдать в поднаем.

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