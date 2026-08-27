У Дніпрі переселенці та біженці можуть зареєструватися на нову програму грошової підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Кожен член родини може отримати до 12 300 гривень — розповідаємо, хто має право та як подати заявку.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області продовжує розширюватися — мешканці Дніпра, які через війну змушені були покинути власні домівки, тепер можуть зареєструватися на нову програму підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Програму реалізує УВКБ ООН в Україні. Як повідомляє Соцпортал із посиланням на пресцентр організації, йдеться про виплати для громадян, які перебувають у скрутному соціальному чи економічному становищі та водночас були змушені залишити житло через бойові дії.

Скільки грошей можуть отримати переселенці у Дніпрі

Розмір допомоги залежить від конкретної ситуації родини. Кожен член сім'ї може отримати по 10 800 гривень — це виплата 3 600 гривень на місяць протягом трьох місяців — або 12 300 гривень (по 4 100 гривень на місяць).

Хто має право подати заявку

Оформити виплати в Дніпрі можуть дві категорії громадян: внутрішні переселенці, які залишили домівки через загрозу життю чи обов'язкову евакуацію, а також біженці, які повернулися з-за кордону додому.

Обов'язкова умова — дотримання соціально-економічного критерію: середньомісячний дохід на кожного члена сім'ї не має перевищувати 8 300 гривень. Окрім цього, враховують наявність категорії вразливості.

До категорій вразливості, які дають право на виплату, належать: люди з I–III групою інвалідності; громадяни із серйозними або хронічними захворюваннями; домогосподарства, які очолюють особи віком від 60 років; сім'ї на чолі з особою старше 50 років без доходу; одинокі матері чи батьки неповнолітніх дітей; багатодітні сім'ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми; вагітні жінки та матері з дитиною до трьох років.

Які терміни переселення враховують

Взяти участь у програмі можуть домогосподарства з різними термінами переміщення: ті, хто отримав статус ВПО протягом 45 днів після переїзду через загрозу чи вимушену евакуацію; ті, хто перемістився від 46 днів до шести місяців тому; ті, хто повернувся додому після вимушеного переміщення (після 24 лютого 2022 року); а також ті, хто прибув з-за кордону не раніше ніж три місяці тому і не пізніше ніж один рік тому.

Як подати заявку та які документи потрібні

Прийом у Дніпрі відбувається за попереднім запрошенням. Для цього потрібно заповнити спеціальну електронну форму — вона є лише записом в електронну чергу до пункту збору даних. Остаточне рішення про виплату ухвалюють тільки після особистої співбесіди зі спеціалістом фонду.

Заявникам слід підготувати такі документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; ідентифікаційний код; свідоцтво про народження дітей; номер банківського рахунку; документ, що підтверджує категорію вразливості; контактний номер телефону.

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