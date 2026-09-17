Благотворительный фонд «Каритас Украины» в сентябре открыл регистрацию для беременных и кормящих матерей в Каменской громаде. Женщины могут получить ваучер номиналом 2 120 гривен на лекарства и медицинские изделия.

Денежная помощь в Днепропетровской области расширяет круг получателей: благотворительный фонд «Каритас Украины» открыл регистрацию для беременных женщин и матерей, кормящих грудью, в Каменской громаде. Им будут выдавать ваучеры на приобретение лекарств и медицинских изделий в аптеках.

Программа стартовала в сентябре 2026 года и действует в Днепропетровской области. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на организаторов, номинал каждого ваучера составляет 2 120 гривен.

Кто может получить помощь от Каритас

Воспользоваться новой программой поддержки могут две категории женщин из Каменской громады Днепропетровской области: беременные и матери, кормящие грудью. «Открыта регистрация для беременных женщин и мам, кормящих грудью. В рамках помощи можно получить ваучер на лекарства», — говорится в сообщении фонда.

Важное условие: принять участие могут только те, кто имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), либо женщины, официально зарегистрированные в Каменской громаде.

Что предусматривает поддержка

Помимо ваучера на 2 120 гривен, который можно потратить в аптеке на лекарства и медицинские изделия, участницы программы получат бесплатную консультацию по грудному вскармливанию. Специалисты помогут разобраться с правильным прикладыванием ребенка, режимом кормления, лактацией и другими вопросами, которые возникают у молодых матерей.

Как зарегистрироваться и какие документы нужны

Для регистрации необходимо собрать пакет документов:

рецепт врача в бумажном или распечатанном электронном виде, выданный не более месяца назад;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (РНОКПП);

медицинскую карту беременной;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий социальную уязвимость (при наличии).

Зарегистрироваться можно двумя способами. Первый — обязательная предварительная запись по телефону 050 697 87 74: операторы принимают звонки с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Второй — заполнить онлайн-форму регистрации на сайте организации.

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