Центр «ЯМариуполь.Киев» запустил программу поддержки: ВПЛ и местные жители Днепропетровщины могут получить до 2600 долларов США на открытие, восстановление или развитие собственного микробизнеса. Средства направляются исключительно на приобретение оборудования и инструментов.

Резкое похолодание в Днепропетровской области — не единственное, о чём на этой неделе стоит знать жителям региона. Внутренне перемещённые лица и местные жители Днепропетровской области могут получить грант до 2600 долларов США на открытие, восстановление или развитие собственного микробизнеса.

Программу поддержки запустил центр «ЯМариуполь.Киев», сообщает издание «Відомо». Она рассчитана на граждан и микропредприятия, которые потеряли работу или дело из-за войны и хотят начать либо расширить собственный бизнес.

Кто может принять участие в программе

Принять участие могут две категории. Первая — внутренне перемещённые лица. Вторая — местные жители общин Днепропетровщины и других определённых областей, территории которых относятся к зонам, где ведутся или велись боевые действия, согласно перечню приказа №376.

Кроме Днепропетровской области, проект работает в Киевской области и городе Киеве, а также в Черниговской и Одесской областях.

На что можно направить средства

Полученные деньги разрешено тратить исключительно на приобретение оборудования и инструментов для бизнеса. При этом бизнес-идеи в аграрном направлении в рамках этой программы не поддерживаются.

Помимо прямого финансирования, участники получают бесплатный доступ к учебным курсам, практическим онлайн-встречам и занятиям по планированию, развитию и масштабированию собственных бизнес-проектов.

Как подать заявку на грант

Заявки принимаются после предварительной регистрации по онлайн-ссылке, которую публикует центр «ЯМариуполь.Киев». В форме следует указать контакты, статус (ВПЛ или местный житель) и кратко описать бизнес-идею либо действующее дело.

Грант предоставляется в виде оплаты оборудования и инструментов, а не наличными на счёт. Максимальный размер помощи — до 2600 долларов США на одного участника.

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