Как быстро очистить сковороду от нагара, который копился годами, знают далеко не все хозяйки. Методы отличаются в зависимости от типа покрытия — чугунная посуда или антипригарная требуют разного подхода.

Как быстро очистить сковороду от нагара — вопрос, который рано или поздно встаёт перед каждой хозяйкой. За годы готовки на посуде остаются тёмные следы, из-за которых она теряет привлекательный вид, а обычным мытьём их не убрать.

Тип покрытия здесь решающий: неосторожный подход может навсегда испортить керамическое или антипригарное покрытие.

Как очистить чугунную сковороду

Чугунную посуду кладут в духовку и оставляют на час при температуре 250–300 градусов. Нагар выгорает и отслаивается, а его остатки легко снять металлической щёткой. После этого сковороду прокаливают с солью и смазывают маслом — это возвращает ей антипригарные свойства.

Более радикальный, но действенный способ — средство на основе гидроксида натрия, которое разъедает нагар и жир. Раствор наносят на тёплую сковороду в перчатках, оставляют минут на 20 и моют.

Антипригарное и тефлоновое покрытие

Для антипригарной посуды нужны мягкие методы. Если нагар внутри, в сковороду добавляют две-три столовые ложки соды и столько же уксуса, доводят до кипения, затем уменьшают огонь и прогревают ещё десять минут. Когда смесь остынет, нагар протирают губкой.

Тефлоновую или алюминиевую сковороду можно очистить так: насыпать соду, добавить уксус и горячую воду и оставить на ночь. Медленная реакция размягчит грязь — утром её легко смыть.

Поможет и обычное хозяйственное мыло. Половину бруска натирают на тёрке, растворяют в литре горячей воды, заливают в грязную посуду и кипятят минут 20. Когда остынет — протирают губкой.

Как отмыть внешнюю сторону

Снаружи нагар скапливается больше всего, поэтому здесь можно не стесняться жёстких абразивов. В соду добавляют воду до консистенции пасты, наносят на проблемные места и оставляют на полчаса, затем трут щёткой. Усилить эффект помогает перекись водорода.

Ещё один хитрый приём — таблетка для посудомоечной машины. Её растворяют в литре горячей воды, заливают жидкость в посуду и оставляют на несколько часов, после чего тщательно промывают.