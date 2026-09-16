Главное управление Пенсионного фонда в Сумской области продолжает разъяснять порядок оформления единовременной помощи «Зимняя поддержка» в 19 400 грн — на этот раз ведомство ответило на вопросы о ВПЛ и онлайн-подаче заявлений.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области продолжает оформляться — Пенсионный фонд разъяснил, что заявление на разовую «Зимнюю поддержку» в 19 400 грн можно подавать дистанционно, в том числе и внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области, ответив на вопросы жителей общин, которые поступают чаще всего об онлайн-подаче заявлений, внутриперемещенных лиц и повторном обращении за выплатой.

Кто из ВПЛ может рассчитывать на 19 400 гривен

В ведомстве подчеркнули: внутренне перемещенные лица тоже могут обращаться за «Зимней поддержкой», однако для этого должно совпадать несколько условий. Человек должен фактически проживать на территории общины, включенной в соответствующий перечень, и иметь статус ВПЛ именно по адресу своего фактического проживания.

"Если человек фактически проживает на территории общины, включенной в соответствующий перечень, и имеет статус ВПЛ по адресу фактического проживания", - пояснили в Главном управлении.

Отдельно обратили внимание на случай, когда человек зарегистрирован в Сумской области, но сейчас проживает в другом регионе. В таком случае право на выплату определяется не только регистрацией: «Зимняя поддержка» предусмотрена для фактически проживающих на прифронтовых территориях, включенных в соответствующие перечни.

Как подать заявление онлайн

Заявление можно подать дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, если есть техническая возможность привести указанные документы.

"Для этого нужно подать скан-копию заполненного заявления установленного образца вместе со скан-копиями соответствующих документов и подписать их цифровой подписью", - пояснили в ведомстве.

Заменяет ли «Зимняя поддержка» другие пособия

В Главном управлении напомнили: если человек раньше уже обращался за другой помощью на отопление или дрова, это не заменяет заявление на «Зимнюю поддержку». Это разные выплаты, и они не касаются друг друга.

Порядок выплаты «Зимней поддержки» утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 3 сентября 2026 №1084, поэтому для определения оснований ее назначения нужно подать соответствующее заявление.

Куда обращаться за консультацией

Консультации по «Зимней поддержке» можно получить в Контакт-центре Пенсионного фонда Украины по номеру 0 800 503 753. После подключения нужно выбрать соответствующую тематику, нажав кнопку «8». Список общин и категорий получателей определяет Кабинет Министров Украины, а областное управление принимает заявления и помогает людям сориентироваться в порядке оформления.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: какие суммы предусмотрены для разных категорий переселенцев .