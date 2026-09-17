Дефицит продуктов в Ровенской области — о нем в последние дни активно говорят в соцсетях после российских ударов по производствам. Журналисты проверили, действительно ли с полок исчезают крупы, сахар, соль и масло.

Подорожание продуктов в Ровенской области заставило горожан внимательнее следить за полками. Теперь в соцсетях активно распространяют сообщения, что из-за российских ударов по производствам в дефиците оказались гречка, рис, сахар, соль и масло.

Журналисты ITV Media Group отправились на ровенский рынок, чтобы проверить, действительно ли есть проблема. Гречка на прилавках есть, рис тоже. Сахар, соль, масло и лапша быстрого приготовления — на месте. Продавцы на рынке дефицита продуктов не видят.

Другая картина — в супермаркетах Ровно. Здесь дефицит заметнее: журналисты обошли ряды и, к примеру, не нашли ни одного пакета гречки. Покупатели при этом уверяют, что паниковать не собираются, ведь информации о дефиците сейчас много, но не факт, что она соответствует действительности.

Ситуация не уникальна для Ровно. Как сообщает 0352.ua, после новых ракетных атак спрос на продукты длительного хранения резко вырос в нескольких городах — Днепре, Кривом Роге, Тернополе, Черновцах, Ровно, Луцке и Киеве. Сеть АТБ даже ввела ограничения: не более шести единиц или килограммов одного товара на одного человека, чтобы сдержать панические закупки и оптовую скупку для перепродажи.

Экономист Олег Пендзин, комментировавший ситуацию для ITV Media Group, подчеркивает: говорить о полном исчезновении круп, сахара, соли или масла из продажи пока оснований нет. На ровенском рынке основные продукты есть, а в супермаркетах отдельные полки могут опустеть быстрее из-за спроса или перебоев с поставками.

Физического дефицита продуктов в Украине тоже нет, подчеркивает руководитель аналитического отдела ассоциации УКАБ Максим Гопка. Страна имеет профицит пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечника и подсолнечного масла, а также достаточно сахара, яиц и мяса птицы. Больше зависят от импорта разве что рис, рыба и морепродукты, цитрусовые, бананы, кофе, чай и какао.

Сколько продуктов стоит иметь дома

Эксперты советуют не запасаться десятками килограммов круп или бутылками масла. Нутрициолог Алена Поддубная рекомендует держать дома базовый запас на 3–5 дней, чтобы семья могла спокойно пережить кратковременные перебои с электроснабжением, водой или доставкой. Главное — не превращать подготовку в панические закупки, ведь именно массовый спрос может быстрее опустошить полки, чем реальный дефицит.

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