Президент подписал закон №4955-IX, который с 2027 года повышает государственную помощь детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства. Выплаты привяжут к новой базовой величине, которая не может быть меньше 4000 гривен.

Тарифы на воду в Ровенской области недавно пересмотрели — теперь в регионе ждут еще одно важное изменение. Президент Владимир Зеленский подписал закон №4955-IX, который с 2027 года повышает социальные выплаты детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства.

О подписании документа сообщили в Ровенской областной государственной администрации. Речь идет об изменениях в закон о государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Верховная Рада приняла документ еще 19 августа, а глава государства подписал его 15 сентября. Закон введут в действие через три месяца после официального опубликования.

Как будут рассчитывать выплаты

Главное изменение — размер помощи привяжут к новой базовой величине, которую ежегодно будут определять в законе о государственном бюджете. Она не может быть меньше 4000 гривен. Именно от нее будут зависеть ежемесячные выплаты для разных категорий:

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 200% базовой величины;

людям с инвалидностью с детства I группы — 200%;

людям с инвалидностью с детства II группы — 100%;

людям с инвалидностью с детства III группы — 75%.

То есть при минимальной базовой величине в 4000 гривен это не менее 8000 гривен в месяц для детей и людей с инвалидностью I группы, 4000 гривен для II группы и 3000 гривен для III группы.

Отдельно закон предусматривает надбавки по уходу. Людям с инвалидностью с детства I группы подгруппы А доплатят 200% базовой величины, подгруппы Б — 100%. Одиноким людям с инвалидностью с детства II и III групп, нуждающимся в постоянном уходе, надбавка составит 75% базовой величины.

Новая услуга раннего вмешательства

Еще одна новация — комбинированная социальная услуга раннего вмешательства для семей с детьми от рождения до четырех лет, имеющих нарушения развития или риск их возникновения. С семьей будут работать социальный менеджер и мультидисциплинарная команда, которые вместе составят индивидуальный план поддержки: обучение родителей, консультации по уходу, развитию и социализации ребенка.

Услуги, определенные в индивидуальном плане, первые пять лет будет оплачивать государство, после чего финансирование постепенно перейдет к органам местного самоуправления. Родители ребенка с инвалидностью также получат право раз в год воспользоваться двухнедельным временным отдыхом.

Что это означает для семей Ровенщины

Для семей из Ровенской области закон означает больший размер ежемесячной помощи. По подсчетам авторов документа, общая поддержка семьи — вместе со стоимостью социальных услуг — может достигать от 20 до 71 тысячи гривен в месяц в зависимости от потребностей. Точную базовую величину на 2027 год утвердят в государственном бюджете, а новый механизм заработает с 1 января 2027 года.

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