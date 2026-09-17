Шесть общин Луганской области в 2026 году продолжают местные программы поддержки переселенцев: выплачивают деньги на переезд к новому месту работы, компенсируют аренду жилья и помогают с трудоустройством.

Денежная помощь для ВПЛ в Луганской области в 2026 году охватывает сразу несколько местных программ, которые общины реализуют для переселенцев с оккупированных территорий. Как сообщает издание «Трибун» со ссылкой на главу региона Алексея Харченко, людям помогают найти работу, компенсируют транспортные расходы и часть затрат на оплату арендованного жилья.

Программы действуют в общинах Северодонецкого района, а их условия зависят от конкретной общины и категории получателя. Наибольшая единовременная сумма — до 30 тысяч гривен — предусмотрена в Горской общине, но право на нее имеют не все, а лишь отдельные категории переселенцев.

Какие суммы выплачивают в общинах Луганщины

В Северодонецкой общине комплексная программа занятости рассчитана на 2026–2027 годы. Жителям, устроившимся на перемещенные предприятия, выплачивают 20% начисленной среднемесячной зарплаты за месяц, предшествующий обращению. Верхний предел — 12 тысяч гривен в квартал.

В Кременской общине, где программа поддержки ВПЛ также действует в 2026–2027 годах, за переезд и перевозку имущества в другой населенный пункт в связи с трудоустройством дают 7 тысяч гривен. Еще 7 тысяч — на проживание и по 1,5 тысячи гривен на каждого члена семьи.

Попаснянская община компенсирует до 2 тысяч гривен на человека за транспортные расходы при переезде к месту работы и еще до 1,5 тысячи — на каждого дополнительного члена семьи. Аренду жилья компенсируют в течение первых трех месяцев: до 5,5 тысячи гривен на одного человека и до 1,5 тысячи — на каждого члена семьи. Общая сумма не превышает 10 тысяч гривен в месяц и размера арендной платы по договору.

В Рубежанской общине транспортная компенсация составляет до 2 тысяч гривен на человека и до 1,5 тысячи на члена семьи (максимум 6,5 тысячи гривен), а аренду жилья компенсируют первые три месяца — до 5 тысяч гривен на человека и до 1,5 тысячи на члена семьи, но не более 10 тысяч в месяц.

Кто может получить помощь

Условия программ различаются. В Горской общине до 30 тысяч гривен на переезд и аренду жилья предусмотрено для родителей детей до 6 лет, родителей детей с инвалидностью, людей с инвалидностью, лиц от 55 лет и молодежи до 25 лет. В Попаснянской общине, в отличие от других, помощь могут получить все ВПЛ общины без привязки к категории.

В Рубежанской и Лисичанской общинах поддержку направили на отдельные категории: ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших ветеранов войны и погибших защитников Украины, малообеспеченные семьи, а также выпускников учреждений профессионального, предвысшего и высшего образования 2025–2026 годов.

Как оформить выплату

Чтобы узнать об условиях и подать документы, нужно обращаться непосредственно в общину или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Полезные контакты: Северодонецкая община — телефон 095-616-91-96; Попаснянская — 095-788-30-60 или 050-851-52-60; Горская — 066-312-11-68; Рубежанская — 050-109-97-80; Лисичанская — 095-510-54-39, 095-655-86-06.

Для Кременской общины консультации предоставляют в ЦПАУ Кременской ГВА в нескольких городах: в Ровно — по телефону 095-820-71-24, в Днепре — 066-483-92-48, в Киеве — 093-768-74-66 или 096-899-61-24, а также по электронной почте info@kremrada.gov.ua. Обратиться могут переселенцы из Кременской общины и люди, которые фактически проживали там по состоянию на 24 февраля 2022 года и имеют справку ВПЛ, выданную после 2014 года.