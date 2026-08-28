Кабинет Министров направил дополнительные 5,14 млрд грн на жилищные сертификаты по программе «єВідновлення». Средства позволят профинансировать более 3600 семей, которые уже имеют сертификаты, но до сих пор не могли ими воспользоваться из-за нехватки финансирования.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Украине — тема, которая остается острой для сотен тысяч семей. Тем временем правительство продолжает искать источники финансирования для жилищных сертификатов — и 26 августа Кабинет Министров объявил о новом транше в 5,14 млрд грн на программу «єВідновлення».

Как сообщает Кабинет Министров Украины, средства предоставил Банк развития Совета Европы в рамках проекта HOME. Дополнительное финансирование позволит обеспечить выплаты по жилищным сертификатам для более 3600 семей, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии.

В целом жилищные сертификаты «єВідновлення» уже получили более 88 тысяч семей. Общая сумма назначенных компенсаций составляет 112,6 млрд грн. Более 33 тысяч семей уже использовали сертификаты и приобрели новое жилье. Еще около 55 тысяч семей ожидают финансирования.

Новый транш в 5,14 млрд грн покроет лишь часть очереди — денег хватит примерно для каждой пятнадцатой семьи, которая уже имеет сертификат, но до сих пор не получила средства. Именно поэтому правительство определило категории, которые получат финансирование в первую очередь.

Кто в первую очередь получит финансирование

Первоочередное право на получение средств по жилищным сертификатам имеют три категории граждан: военнослужащие, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Это означает, что семьи военных, чье жилье было разрушено, смогут рассчитывать на компенсацию быстрее остальных.

Как получить жилищный сертификат

Жилищные сертификаты предоставляют владельцам квартир, домов, комнат и других жилых помещений, которые были уничтожены из-за российской агрессии и не подлежат восстановлению. Сумму компенсации определяет специальная комиссия после проверки информации о разрушенном объекте — она зависит от площади, типа, расположения и других характеристик утраченного жилья.

Если решение положительное, электронный сертификат появляется в приложении «Дія» и хранится в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Подать заявление можно не только через приложение, но и на портале «Дія», в ЦНАПе или через нотариуса.

Что можно приобрести за сертификат

За жилищный сертификат можно купить квартиру, частный дом, комнату или другое жилое помещение на первичном или вторичном рынке. Средства также разрешено инвестировать в строящееся жилье или использовать как первый взнос по государственной ипотечной программе «єОселя».

Сертификат не предусматривает выдачу денег владельцу наличными — после выбора недвижимости средства перечисляют непосредственно продавцу. Если новое жилье стоит дороже суммы компенсации, разницу нужно доплатить самостоятельно. Если дешевле — неиспользованный остаток сохраняется до возможного получения репараций от России.

Как воспользоваться сертификатом: пошаговая инструкция

После получения решения о компенсации и самого сертификата владелец должен выбрать новое жилье и подать через «Дію» заявление на бронирование средств. Подтверждение бронирования поступает в течение пяти рабочих дней. После этого у владельца есть 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи у нотариуса.

Перед заключением сделки необходимо прекратить право собственности на уничтоженное жилье. Средства по сертификату поступят на счет продавца недвижимости. Жилищный сертификат действует в течение пяти лет с момента его получения. Если денег на счете программы временно нет, заявка переходит в электронную очередь — поэтому отсутствие финансирования сразу после выдачи не означает потерю компенсации.

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