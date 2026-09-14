В Днепре ОСМД устанавливают индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые заметно уменьшают счета за отопление. Объясняем, кто может получить финансирование, сколько покрывают программы и как подать заявку.

Коммунальные платежки в Днепропетровской области на этой неделе снова в центре внимания — днепровские ОСМД все чаще устанавливают индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые помогают заметно уменьшить счета за отопление.

Индивидуальный тепловой пункт — это автоматизированный комплекс устройств в подвале или техническом помещении дома, который распределяет тепло и горячую воду от городской котельной или ТЭЦ. Главное преимущество такого оборудования — снижение расхода тепла и, как следствие, меньшие суммы в платежках. О том, кто может получить финансирование и сколько покрывают программы, рассказывает «Наше місто».

В Днепре уже работают 25 индивидуальных тепловых пунктов в домах ОСМД и ЖСК. Как объясняет начальник управления по организационным вопросам департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Владислав Макарец, схема и мощность оборудования для каждого дома подбираются индивидуально.

Сколько можно сэкономить на отоплении

По оценкам городских властей, экономия в доме с ИТП по сравнению с домом без такого оборудования может составлять около 80–100 тысяч гривен за один отопительный сезон. Ориентировочный срок окупаемости теплопункта — 3–4 отопительных сезона.

Автоматизированный ИТП в среднем дает около 10–30% снижения потребления тепловой энергии, а с учетом альтернативных источников энергии показатель может достигать 30–40%. Жители дома ОСМД «Парусный, 10» уже почувствовали разницу: за отопление трехкомнатной квартиры площадью около 70 квадратных метров в самый холодный период раньше платили 1500–1600 гривен, а после установки системы суммы снизились до 1100–1200 гривен.

Кто оплачивает установку ИТП

Теплопункты в Днепре устанавливают по программе «Энергодом» Фонда энергоэффективности и по городской программе софинансирования. Условия отличаются:

«Энергодом» (если устанавливается только ИТП): ОСМД вносит 20% стоимости, город — еще 20%, остальные 60% оплачивает Фонд энергоэффективности.

Городская программа софинансирования: 75% расходов оплачивает город, остальные 25% — ОСМД или ЖСК.

Участвовать в программе «Энергодом» могут все желающие ОСМД, которые прошли отбор и подали полный пакет документов.

Как подать заявку: пошаговый алгоритм

Установка ИТП относится к работам капитального характера, поэтому без технической и проектной подготовки не обойтись. Алгоритм действий для ОСМД такой:

Обратиться в теплоснабжающую организацию и получить технические условия. Разработать проектно-сметную документацию. Определить необходимое оборудование и его мощность. Выбрать программу финансирования — «Энергодом» или городское софинансирование. Подать заявку и пройти отбор. Реализовать монтаж и настройку ИТП.

Универсального теплопункта не существует: оборудование подбирают в соответствии с тепловой нагрузкой дома. Чем больше дом, тем более мощные насосы для циркуляции нужны, а в одной многоэтажке может быть даже несколько ИТП — например, на 12 подъездов устанавливают шесть теплопунктов.

Наилучший эффект ИТП дает вместе с комплексными мероприятиями по энергоэффективности, в частности с утеплением дома. В таком случае, по словам чиновников мэрии, гигакалория тепловой энергии для жителей становится дешевле.

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