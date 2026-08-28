Кабінет Міністрів спрямував додаткові 5,14 млрд грн на житлові сертифікати за програмою «єВідновлення». Кошти дозволять профінансувати понад 3600 родин, які вже мають сертифікати, але досі не могли ними скористатися через брак фінансування.

Безкоштовне житло для ВПО в Україні — тема, що залишається гострою для сотень тисяч родин. Водночас уряд продовжує шукати джерела фінансування для житлових сертифікатів — і 26 серпня Кабінет Міністрів оголосив про новий транш у 5,14 млрд грн на програму «єВідновлення».

Як повідомляє Кабінет Міністрів України, кошти надав Банк розвитку Ради Європи в межах проєкту HOME. Додаткове фінансування дозволить забезпечити виплати за житловими сертифікатами для понад 3600 родин, чиє житло було знищене внаслідок російської агресії.

Загалом житлові сертифікати «єВідновлення» вже отримали понад 88 тисяч родин. Загальна сума призначених компенсацій становить 112,6 млрд грн. Понад 33 тисячі сімей уже використали сертифікати та придбали нове житло. Ще близько 55 тисяч родин очікують на фінансування.

Новий транш у 5,14 млрд грн покриє лише частину черги — грошей вистачить приблизно для кожної п'ятнадцятої родини, яка вже має сертифікат, але досі не отримала коштів. Саме тому уряд визначив категорії, які отримають фінансування першочергово.

Хто першочергово отримає фінансування

Першочергове право на отримання коштів за житловими сертифікатами мають три категорії громадян: військовослужбовці, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Це означає, що родини військових, чиє житло було зруйноване, зможуть розраховувати на компенсацію швидше за інших.

Як отримати житловий сертифікат

Житлові сертифікати надають власникам квартир, будинків, кімнат та інших житлових приміщень, які були знищені через російську агресію і не підлягають відновленню. Суму компенсації визначає спеціальна комісія після перевірки інформації про зруйнований об'єкт — вона залежить від площі, типу, розташування та інших характеристик втраченого житла.

Якщо рішення позитивне, електронний сертифікат з'являється в застосунку «Дія» та зберігається у Реєстрі пошкодженого і знищеного майна. Подати заяву можна не лише через застосунок, а й на порталі «Дія», у ЦНАПі або через нотаріуса.

Що можна придбати за сертифікат

За житловий сертифікат можна купити квартиру, приватний будинок, кімнату або інше житлове приміщення на первинному чи вторинному ринку. Кошти також дозволено інвестувати в житло, яке ще будується, або використати як перший внесок за державною іпотечною програмою «єОселя».

Сертифікат не передбачає видачу грошей власнику готівкою — після вибору нерухомості кошти перераховують безпосередньо продавцю. Якщо нове житло коштує дорожче за суму компенсації, різницю потрібно доплатити самостійно. Якщо дешевше — невикористаний залишок зберігається до можливого отримання репарацій від Росії.

Як скористатися сертифікатом: покрокова інструкція

Після отримання рішення про компенсацію та самого сертифіката власник має обрати нове житло та подати через «Дію» заяву на бронювання коштів. Підтвердження бронювання надходить протягом п'яти робочих днів. Після цього у власника є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу в нотаріуса.

Перед укладенням угоди потрібно припинити право власності на знищене житло. Кошти за сертифікатом надійдуть на рахунок продавця нерухомості. Житловий сертифікат діє протягом п'яти років від моменту його отримання. Якщо грошей на рахунку програми тимчасово немає, заявка переходить в електронну чергу — тож відсутність фінансування одразу після видачі не означає втрату компенсації.

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