Дефицит продуктов в Киевской области после российских ударов по распределительным центрам может быть локальным, а не системным: сети «Фора» и VARUS предупредили о временных перебоях с наличием некоторых товаров.

Дефицит продуктов в Киевской области снова в центре внимания после ударов по логистике: в результате российских атак существенно повреждены или полностью разрушены склады ряда крупных бизнесов, в частности распределительный склад сети «Фора» в Мартусовке и складское помещение логистического партнера VARUS в Борисполе.

Наибольшие потери понес распределительный склад сети «Фора» в Мартусовке, что в Киевской области. Его ввели в эксплуатацию только на прошлой неделе, а по предварительным оценкам компании убытки уже превышают 100 млн грн. На складе хранилась свежая продукция: овощи, фрукты, молочные продукты, рыба, гастрономия и готовая еда.

Из-за повреждения логистической инфраструктуры сеть VARUS предупредила, что в отдельных магазинах могут возникать временные перебои с наличием некоторых товаров. Речь прежде всего о свежей продукции и заморозке, для которых критически важны регулярность и скорость поставок.

В то же время системного дефицита продуктов в Украине сейчас нет. Как сообщает Delo.ua со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины (RAU), повреждения складов вызывают лишь локальные задержки поставок и временное сокращение ассортимента в отдельных сетях и регионах.

Наиболее уязвимой в ассоциации называют категорию fresh: молочные продукты, мясо, рыба, яйца и овощи с коротким сроком хранения. Что касается круп, масла и бакалеи, критического дефицита не прогнозируют. Среди других пострадавших объектов — главный распределительный склад «Файни льоды» в Киеве, склад косметического бренда Yves Rocher Ukraine и логистика сети «ЭКО маркет».

Что говорят ритейлеры о возможных перебоях

Ритейлеры уже перераспределяют товарные потоки между региональными складами, используют резервные маршруты и прямые поставки от производителей. В RAU подчеркивают, что приоритетом становится не максимальный ассортимент в каждом магазине, а бесперебойность поставок. Если определенного товара временно нет на полке, это локальная задержка, а не признак тотального дефицита продуктов в Киевской области.

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