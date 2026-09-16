Дефицит продуктов в Харькове после ударов РФ по логистическим складам пока не подтвердился: полки супермаркета на Салтовке заполнены, а цены на базовые продукты за месяц не выросли.

Дефицит продуктов в Харьковской области снова оказался в центре обсуждений — после массированных ударов россиян по складам и логистическим центрам возле Киева в сети появились фото пустых полок: сначала столичных, а затем и харьковских супермаркетов.

Граждане мгновенно отреагировали на заверения власти, что дефицита продуктов в стране нет, и скупили бакалею. В части торговых сетей даже предупредили, что «больше шести штук по одной позиции не отпускают».

В Харькове, который помнит дефицит продуктов весной 2022 года, пустые полки есть далеко не во всех магазинах, хотя отдельные случаи фиксируют. Доктор экономических наук, профессор ХНЭУ имени С. Кузнеца Дмитрий Шиян говорит: «Я не ощущаю дефицита продуктов — на днях заходил в бывший супермаркет «Восторг», всё есть на полках».

Проверка супермаркета на Салтовке, которую провело «Инфосити», подтвердила: пустых полок нет, в продаже и бакалея, и товары первой необходимости. Директор по развитию ТРЦ Андрей Кудинов привёл конкретные цифры: соль, как и раньше, стоит в пределах 20 гривен за килограмм, мука — два килограмма за 47 гривен (23–24 гривны за килограмм). «Цены за последний месяц не выросли — даже ажиотаж не повлиял на них», — подчеркнул он.

Эксперты не верят в голод. Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак приводит оценку: продовольствия, которое производит Украина в этом году, может хватить на 85 миллионов человек, тогда как население страны существенно меньше. «Дефицита продуктов как такового не может быть. Есть только вопрос логистической доставки», — пояснил он.

Главная проблема, как отмечает «Объектив» со слов экспертов, — разрушенные ударами крупные склады центрального хранения. Бизнесу нужно время, чтобы перестроить логистику, покрыть убытки и заново закупить продукцию, ведь кредиты банков сейчас получить непросто.

Стоит ли делать запасы

Эксперты советуют не паниковать и не скупать продукты впрок. Как объясняет Дмитрий Шиян, ажиотаж напоминает довоенные «гречневые» и «соляные» паники, когда люди покупали столько одного продукта, что его хватило бы на несколько поколений. Альтернативой крупным сетям он называет супермаркеты у дома и обычные рынки — именно они в 2022 году частично заменили крупные логистические компании и продуктовые сети.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Харьковской области: стоит ли делать запасы и что происходит с ценами.

Как сообщала Politeka, дефицит продуктов в Харьковской области: какие товары массово скупают люди.