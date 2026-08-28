Денежная помощь в Сумской области в этом сентябре охватит еще одну категорию жителей — детей из многодетных семей, которые впервые поступили в высшие учебные заведения.

Выплату назначают в рамках городской программы «Милосердие», направленной на поддержку жителей громады и отдельных категорий населения. Подать заявление можно с 1 сентября по 30 ноября включительно.

Кто имеет право на одноразовую выплату

Помощь предоставляют, если ребенок на момент обращения зарегистрирован в пределах Сумской городской территориальной громады. Для многодетных внутренне перемещенных лиц действует отдельное условие: по состоянию на 1 января 2026 года они должны находиться на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ в пределах громады.

Обратиться за помощью может совершеннолетний ребенок или его законный представитель, если студент еще не достиг 18 лет.

Какие документы нужны

К заявлению прилагают копии следующих документов:

паспорт совершеннолетнего лица (а также паспорт законного представителя, если заявление подает он);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

выписка из Реестра территориальной громады или справка о взятии на учет ВПЛ;

удостоверение ребенка из многодетной семьи;

свидетельство о рождении ребенка и удостоверение родителей многодетной семьи (если заявление подает представитель);

документ с реквизитами банковского счета (IBAN);

справка из высшего учебного заведения о зачислении на обучение.

Куда обращаться за помощью

Документы принимают в Общественной приемной департамента по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135 — с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00. Также работают удаленные рабочие места: в ЦНАП (ул. Британская, 21), на ул. Романа Атаманюка, 49А и ул. Ахтырская, 11.

Консультации предоставляют по телефонам 787-112 и 050-407-81-27.

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