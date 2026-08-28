Денежная помощь в Сумской области в этом сентябре охватит еще одну категорию жителей — детей из многодетных семей, которые впервые поступили в высшие учебные заведения.
Выплату назначают в рамках городской программы «Милосердие», направленной на поддержку жителей громады и отдельных категорий населения. Подать заявление можно с 1 сентября по 30 ноября включительно.
Кто имеет право на одноразовую выплату
Помощь предоставляют, если ребенок на момент обращения зарегистрирован в пределах Сумской городской территориальной громады. Для многодетных внутренне перемещенных лиц действует отдельное условие: по состоянию на 1 января 2026 года они должны находиться на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ в пределах громады.
Обратиться за помощью может совершеннолетний ребенок или его законный представитель, если студент еще не достиг 18 лет.
Какие документы нужны
К заявлению прилагают копии следующих документов:
- паспорт совершеннолетнего лица (а также паспорт законного представителя, если заявление подает он);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- выписка из Реестра территориальной громады или справка о взятии на учет ВПЛ;
- удостоверение ребенка из многодетной семьи;
- свидетельство о рождении ребенка и удостоверение родителей многодетной семьи (если заявление подает представитель);
- документ с реквизитами банковского счета (IBAN);
- справка из высшего учебного заведения о зачислении на обучение.
Куда обращаться за помощью
Документы принимают в Общественной приемной департамента по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135 — с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00. Также работают удаленные рабочие места: в ЦНАП (ул. Британская, 21), на ул. Романа Атаманюка, 49А и ул. Ахтырская, 11.
Консультации предоставляют по телефонам 787-112 и 050-407-81-27.
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