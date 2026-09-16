С 22 сентября Одесская область переходит на новую шестизонную систему тарифов в пригородных поездах. Стоимость билета будет зависеть от дальности маршрута и составит от 30 до 150 гривен.

Новые тарифы на электрички в Одесской области начнут действовать уже в этом месяце — с 22 сентября стоимость проезда в пригородных поездах будет зависеть от дальности маршрута и составит от 30 до 150 гривен.

Об изменении тарифов сообщает одесское издание 048.ua со ссылкой на Укрзализныцю. Там объясняют нововведение сложной ситуацией в сфере пригородных перевозок: они приносят значительные убытки, которые новая система должна сократить без резкого подорожания билетов.

Что изменится для пассажиров Одесщины

По новой модели все расстояние разделят на шесть тарифных зон. Внутри каждой будет действовать фиксированная цена, независимо от того, сколько именно километров пассажир проехал в пределах своей зоны.

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

свыше 250 км — 150 грн.

В Укрзализныце подчеркивают, что пассажиры, которые и раньше преодолевали максимальное расстояние в пределах своей тарифной зоны, повышения цены не почувствуют. Другая цель изменения — сохранить действующие пригородные маршруты и остановки, а высвободившиеся средства направлять на ремонт и модернизацию пригородных поездов.

Когда и где заработает новая система

Новую систему внедряют поэтапно. Первыми с 15 сентября на нее перешли Киевская, Черниговская и Житомирская области. С 22 сентября изменения заработают на Одесщине, а также в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.

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