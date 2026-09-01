Семьи погибших Защитников и Защитниц Украины на Херсонщине получат единовременную материальную помощь из областного бюджета. Областная комиссия рассмотрела 42 заявления и назначила выплаты на общую сумму более 2 миллионов гривен.

Денежная помощь в Херсонской области на этот раз назначена семьям погибших защитников: областная комиссия приняла решение о единовременной материальной помощи за счет областного бюджета. Заседание 27 августа провела начальница управления по делам ветеранов Херсонской ОГА Дарья Мазур.

Комиссия рассмотрела 42 заявления от членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Общая сумма назначенных выплат — более 2 миллионов гривен, эти средства предусмотрены в областном бюджете Херсонщины.

Единовременная материальная помощь выплачивается семьям военнослужащих, погибших, защищая Украину. Каждое заявление областная комиссия рассматривает отдельно — именно по ее решению и назначают выплаты семьям погибших.

Куда обращаться семьям погибших защитников

Чтобы получить единовременную материальную помощь, членам семей погибших защитников следует обратиться в управление по делам ветеранов Херсонской ОГА. Именно это подразделение собирает и обрабатывает заявления, которые затем выносят на рассмотрение областной комиссии.

По вопросам оформления выплат можно позвонить на горячую линию Херсонской ОВА по номерам 0800 330 951 или 0800 101 102. Актуальную информацию также публикуют на официальном портале khoda.gov.ua.

Ранее областная комиссия уже назначала единовременную помощь другим категориям жителей Херсонщины — в частности людям, нуждающимся в лечении тяжелых болезней или реабилитации, пострадавшим от российской агрессии и семьям погибших гражданских.