Доплаты для пенсионеров в Винницкой области — это надбавка к основной пенсии за особые заслуги перед Украиной. Право на нее имеют не все, а только определенные законом категории граждан.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области за особые заслуги — это отдельная денежная надбавка к пенсии, которую Пенсионный фонд Украины назначает не всем. Порядок ее выплаты регулирует Закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (№ 1767-ІІІ от 1 июня 2000 года).

В отличие от обычной индексации, эту надбавку начисляют дополнительно к уже назначенной пенсии — по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или военной. Человек продолжает получать свою основную выплату, а сверху ему добавляют еще одну сумму.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, право на доплату имеют: Герои Украины и Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы; лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины или удостоенные почетного звания «народный»; ветераны войны, отмеченные за личное мужество при защите государственного суверенитета.

В перечень также входят выдающиеся спортсмены — победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы и рекордсмены мира и Европы, космонавты, летчики-испытатели, а также лица со званием «заслуженный» или государственной премией Украины. Отдельно закон упоминает матерей, родивших пять и более детей.

Размер надбавки зависит от уровня заслуг. Ее устанавливают в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: чем выше статус награды, тем больше доплата. Максимальный размер достигает 40% этого прожиточного минимума.

Как оформить надбавку за особые заслуги

Доплата за особые заслуги не назначается автоматически вместе с пенсией. Чтобы ее получить, нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины в Винницкой области или подать заявление онлайн через личный кабинет на портале ПФУ.

К заявлению прилагают документы, подтверждающие заслуги: удостоверение о присвоении звания, наградные документы, дипломы, а для материнской доплаты — свидетельства о рождении детей. Надбавку начисляют со дня возникновения права на нее, если заявление подали в течение трех месяцев; позже — со дня подачи заявления.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ рассказали, кто получит прибавку от 300 до 570 гривен.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ рассказали, с какого возраста добавляют до 570 гривен.