Подорожание продуктов в Черниговской области заметно почти по всем категориям товаров. По свежим данным индекса цен Минфина по состоянию на 26 сентября 2026 года, цены на яйца, мясо, молочную продукцию и колбасные изделия заметно выросли по сравнению с августом.

Цены на продукты в Черниговской области осенью 2026 года заметно выросли — сравнение с августовскими показателями демонстрирует ощутимое подорожание на большинстве полок супермаркетов.

Об этом свидетельствуют актуальные данные индекса потребительских цен, который ведет портал Минфина. Последнее обновление цен — 26 сентября 2026 года. Цены указаны как средние по украинским торговым сетям (Novus, Auchan, Metro, Megamarket), поэтому они являются ориентиром и для покупателей на Черниговщине.

Яйца и мясо подорожали больше всего

Самый заметный скачок — на куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 сейчас стоит 78,99 грн, тогда как в августе средняя цена составляла 57,12 грн. Яйца «Ясенсвит» С1 (10 штук) поднялись до 84,25 грн против 59,49 грн в августе.

Курятина тоже прибавила в цене. Филе птицы в среднем продают по 231 грн за килограмм (в августе — 229,26 грн), тушку — по 114,25 грн против 106,87 грн, бедро — по 150,67 грн против 134,82 грн.

Свинина выросла еще заметнее. Ошеек в среднем стоит 332,33 грн за килограмм (в августе — 314,38 грн), грудинка — 221,82 грн против 205,75 грн, шашлык — 286,13 грн против 268,52 грн.

Молочка и колбасные изделия

Вареная колбаса «Алан» докторская подорожала до 529,48 грн за килограмм (в августе — 482,63 грн). Колбаса «Ашан» докторская сейчас стоит 399,90 грн против 381,05 грн.

Молоко «Яготинское» 2,6% (900 мл) в среднем стоит 64,99 грн против 59,51 грн в августе, а «Простонаше» 1% — 71,50 грн против 61,90 грн. Зато твердый сыр «Звени Гора» подешевел: 532,45 грн за килограмм против 553,02 грн в августе, тогда как сыр «Комо» 50% вырос до 616,32 грн против 526,77 грн.

Данные актуальны на 26 сентября 2026 года по индексу цен Минфина; в разных магазинах региона цены могут отличаться от средних значений.

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