Денежная помощь в Харьковской области предусмотрена для жителей территориальных громад, вошедших в утверждённые перечни. В Пенсионном фонде объяснили, куда именно подавать заявление на получение «Зимней поддержки».

Денежная помощь в Харьковской области, предусмотренная программой «Зимняя поддержка», выплачивается жителям громад, пострадавших от боевых действий. Однако обращаться за ней нужно далеко не всегда в одно и то же учреждение: куда именно подавать заявление, зависит от перечня, к которому относится ваша территориальная громада, пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Единовременная денежная помощь «Зимняя поддержка» введена постановлением Кабинета Министров Украины № 1084 от 3 сентября 2026 года. Она предусмотрена для жителей восьми областей — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской, — которые фактически проживают в территориальных громадах, определённых двумя отдельными перечнями.

К учитываемым категориям населения относятся лица с инвалидностью, граждане, получающие жилищные субсидии, пенсионеры, получатели пяти видов помощи семьям с детьми, а также те, кому назначена помощь на проживание внутренне перемещённым лицам (ВПЛ).

Куда подавать заявление на «Зимнюю поддержку»

Если ваша громада входит в первый перечень, подать заявление можно несколькими способами: через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового либо городского совета соответствующей территориальной громады.

Жителям территориальных громад, указанных во втором перечне, заявление на получение «Зимней поддержки» следует подавать непосредственно в сельский, поселковый или городской совет. То есть маршрут оформления денежной помощи зависит исключительно от того, в какой именно перечень попала громада.

Как узнать, куда обращаться именно вам

Чтобы выяснить, как оформить денежную помощь в Харьковской области в вашей громаде, обратитесь в местный совет или ближайший сервисный центр ПФУ. Справку можно получить по бесплатному номеру контакт-центра Пенсионного фонда 0 800 503 753, а также по номерам (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71.

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