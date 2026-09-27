Денежная помощь в Харьковской области, предусмотренная программой «Зимняя поддержка», выплачивается жителям громад, пострадавших от боевых действий. Однако обращаться за ней нужно далеко не всегда в одно и то же учреждение: куда именно подавать заявление, зависит от перечня, к которому относится ваша территориальная громада, пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Единовременная денежная помощь «Зимняя поддержка» введена постановлением Кабинета Министров Украины № 1084 от 3 сентября 2026 года. Она предусмотрена для жителей восьми областей — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской, — которые фактически проживают в территориальных громадах, определённых двумя отдельными перечнями.

К учитываемым категориям населения относятся лица с инвалидностью, граждане, получающие жилищные субсидии, пенсионеры, получатели пяти видов помощи семьям с детьми, а также те, кому назначена помощь на проживание внутренне перемещённым лицам (ВПЛ).

Куда подавать заявление на «Зимнюю поддержку»

Если ваша громада входит в первый перечень, подать заявление можно несколькими способами: через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового либо городского совета соответствующей территориальной громады.

денежная помощь в Харьковской области

Жителям территориальных громад, указанных во втором перечне, заявление на получение «Зимней поддержки» следует подавать непосредственно в сельский, поселковый или городской совет. То есть маршрут оформления денежной помощи зависит исключительно от того, в какой именно перечень попала громада.

Как узнать, куда обращаться именно вам

Чтобы выяснить, как оформить денежную помощь в Харьковской области в вашей громаде, обратитесь в местный совет или ближайший сервисный центр ПФУ. Справку можно получить по бесплатному номеру контакт-центра Пенсионного фонда 0 800 503 753, а также по номерам (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71.

Также Politeka сообщала, социальная помощь в Харьковской области: в ПФУ рассказали, как оформить выплату по беременности.

Ранее Politeka сообщала, новая денежная помощь в Харьковской области: кто и как может получить 12 300 гривен.