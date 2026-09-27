Подорожание продуктов в Хмельницкой области продолжается: по данным ежедневного мониторинга Минфина, цены на базовые товары в супермаркетах за последний месяц заметно выросли.

Денежная помощь в Хмельницкой области становится всё нужнее, ведь продукты дорожают. По данным ежедневного мониторинга Минфина, за последний месяц базовый набор продуктов в супермаркетах заметно подорожал.

Портал Минфин ежедневно отслеживает цены на основные продукты питания в сетях Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus и Varus. Последнее обновление данных датировано 26 сентября 2026 года — именно эти цифры показывают, как менялись ценники в течение сентября.

Больше всего за месяц подорожал сахар. Килограмм кристаллического сахара сейчас стоит в Auchan 34,90 гривны, в Novus — 34,99, в Metro — 34,90, а в Megamarket — 38,50 гривны. Средняя цена по сетям составляет 35,82 гривны за килограмм.

Было и стало: насколько вырос сахар

Ещё в августе 2026 года среднемесячная цена сахара составляла 30,22 гривны за килограмм. Таким образом, за один месяц продукт подорожал на 5,60 гривны — это примерно на 18% больше, чем в конце лета.

Кроме сахара, мониторинг Минфина ежедневно фиксирует цены на другие базовые товары — подсолнечное масло, муку, куриные яйца, мясо курицы и свинину. Подорожание продуктов в Хмельницкой области сильнее всего ощущается именно в тех категориях, которые входят в ежедневную корзину большинства семей.

Разброс цен между сетями тоже заметен: разница между самым дешёвым и самым дорогим предложением сахара достигает 3,60 гривны на килограмме. Сравнивая ценники перед покупкой, можно существенно сэкономить на месячном запасе продуктов.

Где проверить актуальные цены

Актуальные цены на продукты опубликованы в открытом разделе «Цены на продукты» на сайте Минфина, и данные там обновляются ежедневно. Перед походом в магазин стоит сравнить ценники нескольких сетей — иногда разница на одном и том же товаре достигает нескольких гривен.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Хмельницкой области: названо, какие товары подорожали больше всего.

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