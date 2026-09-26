Доплаты для пенсионеров в Одесской области, имеющих статус участников боевых действий, состоят из ежемесячного повышения и целевой денежной помощи. В Пенсионном фонде Украины объяснили, на какие суммы можно рассчитывать.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области участникам боевых действий начисляются дополнительно к основной пенсии — в Пенсионном фонде Украины объяснили, из каких сумм формируется ежемесячная выплата.

Прежде всего участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту. Мужчины могут выйти на нее после достижения 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, а женщины — в 50 лет со стажем не менее 20 лет. Это предусмотрено пунктом 4 части первой статьи 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-IV, говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины.

К назначенной пенсии участнику боевых действий устанавливается повышение в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 648,75 грн — из расчета 2595,00 грн × 25 % (согласно статье 12 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»).

Отдельно выплачивается целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн ежемесячно. А если общий размер пенсионных выплат — с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, индексации и других доплат — не достигает 6197 грн, участнику боевых действий назначается ежемесячная государственная адресная помощь, которая доводит пенсию до этого уровня.

Как оформить доплаты участникам боевых действий

Большинство составляющих начисляются автоматически при назначении пенсии, если человек подал удостоверение участника боевых действий. Если доплату не начислили, следует обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда в Одесской области или подать обращение онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. К заявлению прилагают паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и удостоверение УБД.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ объяснили, кто может получить дополнительно 1038 гривен.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ назвали, кто может получить надбавку в 1038 гривен.

Как сообщала Politeka, денежная помощь в Одесской области: кто и как может получить финансовую компенсацию.