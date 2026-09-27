Подорожание продуктов в Запорожской области в сентябре ускорилось — самый заметный рост показали базовые продукты, которые ежедневно в корзине у каждой семьи.

Подорожание продуктов в Запорожской области в сентябре заметно ускорилось — больше всего прибавили в цене яйца, сахар и крупы. Это видно по ежемесячному мониторингу Минфина в сетях Auchan, Novus, Megamarket, Varus, «Сільпо» и АТБ, которые работают и в Запорожье.

Яйца подорожали сильнее всего

Самый большой скачок совершили яйца. Десяток ТМ «Квочка» категории С1 сейчас стоит в среднем около 79–80 грн, ТМ «Ясенсвіт» — 84,25 грн. Ещё в августе эти позиции продавали по 57,12 грн и 59,49 грн соответственно, так что за месяц они прибавили 38,3–41,6%. Дешевле всего яйца предлагают в Varus: по акции «Квочка» — 75,50 грн, а «Ясенсвіт» — от 63,80 грн. В АТБ десяток «Квочки» стоит 78,90 грн, в «Сільпо» — 84,52 грн.

Сахар и крупы выросли следом

Сахар за месяц подорожал на 18%. Килограмм сахара-песка в среднем теперь стоит 35,82 грн, тогда как в августе он был по 30,22 грн. В «Сільпо» его продают по 32,99 грн, в Auchan и Metro — по 34,90 грн, в Novus — 34,99 грн, а дороже всего в Megamarket — 38,50 грн.

Крупы в целом прибавили 6,13% за месяц — против 1,77% в августе, свидетельствует индекс цен на продукты Минфина. Рис подорожал на 13,5%. Гречка выросла сдержаннее — на 5,1%: килограмм крупы сейчас в среднем стоит 78,45 грн (в августе — 74,63 грн), а по акции в «Сільпо» её можно взять по 54,99 грн.

Мясо тоже дорожает

Рост не обошёл и мясную полку. По данным УНН, в набор базовых продуктов, подорожавших в сентябре, вошли и мясо, и подсолнечное масло. Курятина и свинина — среди позиций, которые тянут средний чек вверх, так что более дешёвый белок в корзине приходится искать дольше.

Где сейчас самые выгодные цены

Чтобы платить меньше, стоит следить за акциями: яйца дешевле всего сейчас в Varus, сахар — в «Сільпо» (32,99 грн) и в Auchan/Metro (34,90 грн), гречку по акции тоже выгоднее всего взять в «Сільпо» — 54,99 грн за килограмм. Минфин обновляет цены ежедневно, поэтому перед походом в магазин стоит сверяться со свежим мониторингом.

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