Денежная помощь в Одесской области теперь доступна для переселенцев, которые хотят начать, восстановить или развить собственный микробизнес. Участникам программы предоставляют до 2600 долларов, а также обучение и практические консультации.

Помощь для переселенцев в Одесской области расширили на поддержку собственного дела — в Украине заработала программа финансирования микробизнеса, которой могут воспользоваться и жители Одесщины. Об этом сообщает «ЯМариуполь.Киев», передаёт ИА «РеИнформ».

Денежная помощь в Одесской области в рамках этой программы достигает 2600 долларов на запуск, восстановление или развитие собственного дела. Средства рассчитаны на людей и микробизнесы, пострадавшие из-за войны и желающие построить или укрепить собственное дело.

Кто может участвовать

Присоединиться могут внутренне перемещённые лица, а также местные жители общин, относящихся к территориям, где ведутся или велись боевые действия — по перечню, определённому приказом №376.

Где действует программа

Программа охватывает четыре региона: Днепропетровскую, Киевскую (вместе с Киевом), Черниговскую и Одесскую области. Обратите внимание: бизнес-идеи в аграрном направлении в рамках программы не поддерживаются.

Участникам доступны финансирование, обучение, практические онлайн-встречи и занятия о том, как планировать, развивать и укреплять собственный бизнес. Потратить деньги разрешено исключительно на приобретение оборудования и инструментов для запуска, восстановления или развития дела.

Как зарегистрироваться

Программу реализует ОО «Центр занятости Свободных людей» в сотрудничестве с Mercy Corps. Регистрация доступна по ссылке на странице программы. Перед подачей заявки подготовьте описание бизнес-идеи и перечень необходимого оборудования.

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