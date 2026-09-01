Родини полеглих Захисників та Захисниць України на Херсонщині отримають одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету. Обласна комісія розглянула 42 заяви та призначила виплати на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Грошова допомога у Херсонській області цього разу призначена родинам полеглих оборонців: обласна комісія ухвалила рішення про одноразову матеріальну допомогу коштом обласного бюджету. Засідання 27 серпня провела начальниця управління у справах ветеранів Херсонської ОДА Дар'я Мазур.

Комісія розглянула 42 заяви від членів родин загиблих Захисників та Захисниць України. Загальна сума призначених виплат — понад 2 мільйони гривень, ці кошти передбачені в обласному бюджеті Херсонщини.

Одноразова матеріальна допомога виплачується сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Кожну заяву обласна комісія розглядає окремо — саме за її рішенням і призначають виплати родинам полеглих.

Куди звертатися родинам полеглих захисників

Щоб отримати одноразову матеріальну допомогу, членам родин загиблих оборонців слід звернутися до управління у справах ветеранів Херсонської ОДА. Саме цей підрозділ збирає та опрацьовує заяви, які потім виносять на розгляд обласної комісії.

З питань оформлення виплат можна зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за номерами 0800 330 951 або 0800 101 102. Актуальну інформацію публікують також на офіційному порталі khoda.gov.ua.

Раніше обласна комісія вже призначала одноразову допомогу іншим категоріям мешканців Херсонщини — зокрема людям, які потребують лікування тяжких хвороб або реабілітації, постраждалим від російської агресії та родинам загиблих цивільних.