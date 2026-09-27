Начало отопительного сезона 2026 в Николаевской области приближается: город в целом готов к подаче тепла почти на 80 процентов, однако жилой фонд готовится медленнее всего — об этом рассказали коммунальщики и чиновники города.

Подготовка к отопительному сезону в Николаеве продолжается — город в целом готов к подаче тепла почти на 80 процентов. Однако начало отопительного сезона 2026 в Николаевской области имеет слабое звено: жилой фонд, где акты готовности есть только у 46 из 1230 домов.

Главный инженер ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Кирилл Куприй сообщил, что предприятие готово к сезону на 75 процентов. В случае перебоев с электроснабжением котельные будут обеспечены резервным питанием. По плану должны проложить более 4 километров тепловых сетей большого диаметра, из которых уже выполнено 2,5 километра.

Годовое финансирование предприятия составляет 100 миллионов гривен, из них на данный момент потрачено 32 миллиона. Хуже всего ситуация в жилом фонде: из 1230 домов, которые обслуживает «Николаевоблтеплоэнерго», акты готовности имеют лишь 46, то есть около 4 процентов.

Начальник управления устойчивого развития города Владимир Николайчук рассказал, что многоквартирные дома готовы примерно на 65 процентов. Подготовка идет по графику в соответствии с Планом устойчивости СНБО, однако есть риск отката назад из-за вражеских обстрелов.

«Николаевская ТЭЦ» подробности своей готовности не раскрывает из соображений безопасности. В то же время председатель ОСМД Светлана Душка отметила, что в двух домах установили индивидуальные тепловые пункты по программе «Энергодом» — там готовность достигает 90 процентов.

Насколько готовы дома и когда ждать тепло

Общая готовность города к отопительному сезону составляет почти 80 процентов. Наибольшее отставание — именно по многоквартирным домам, где решения о подготовке принимают ОСМД и управляющие. Поэтому старт тепла в квартирах будет зависеть не только от коммунальщиков, но и от того, как быстро оформят акты готовности по каждому дому.

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