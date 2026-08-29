Подорожание проезда в Киевской области: исполнительный комитет Переяславского городского совета принял решение о новых тарифах на городских автобусных маршрутах. Стоимость одной поездки для взрослого пассажира вырастет уже с 1 сентября 2026 года.

Тарифы на проезд в Киевской области снова меняются: исполнительный комитет Переяславского городского совета принял решение о новых ценах на перевозку пассажиров городскими автобусами.

Новые тарифы вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Стоимость одной поездки для одного пассажира в одном направлении составит 20 гривен. Для детей школьного возраста проезд будет стоить 15 гривен за одну поездку.

Льготный тариф для школьников будет действовать только в течение учебного периода — с 1 сентября до 31 мая включительно. То есть во время летних каникул сниженная стоимость проезда применяться не будет.

Почему решили пересмотреть тарифы

Как сообщили на официальном сайте Переяславского городского совета, вопрос пересмотра тарифов рассмотрели в связи с обращениями перевозчиков, обслуживающих городские автобусные маршруты. Как отметила заместитель городского головы Ольга Огиевич, при рассмотрении также учли рост стоимости горюче-смазочных материалов, который напрямую влияет на себестоимость пассажирских перевозок.

Подорожание проезда в Киевской области в первую очередь ощутят жители Переяславской громады, которые ежедневно пользуются городскими автобусами. Обновленные тарифы будут действовать на всех городских автобусных маршрутах общего пользования.

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