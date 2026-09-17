В Кропивницком готовят пересмотр стоимости месячных проездных билетов на троллейбус и коммунальные автобусы. Проект решения исполкома уже обнародован, а окончательную цену должны утвердить по итогам рассмотрения.

Денежная помощь в Кировоградской области для переселенцев и льготников продолжает поступать, а тем временем в Кропивницком готовят изменения для постоянных пассажиров. Соответствующий проект решения исполнительного комитета Кропивницкого городского совета обнародован на официальном сайте горсовета. Согласно документу, обычный месячный проездной на троллейбус и коммунальные автобусы предлагают повысить с 400 до 600 гривен — то есть сразу на 200 гривен.

Изменения касаются и льготного проездного. Для студентов и школьников, которые ежедневно добираются к месту учебы, месячный билет предлагают поднять с 200 до 300 гривен. Льготный проездной останется вдвое дешевле обычного, однако и для этих пассажиров расходы на транспорт вырастут. В проекте подчеркивают, что разовые поездки это повышение не затрагивает.

Показательно, что еще в июле в Кропивницком решили не повышать стоимость разового проезда и оставили тариф на уровне 12 гривен за поездку. В горсовете объясняли, что хотят сохранить доступность транспорта для всех жителей. Теперь пересмотр касается отдельной категории — месячных проездных, которые позволяют ездить безлимитно в течение календарного месяца. Именно эти билеты покупают те, кто пользуется транспортом чаще всего.

Для понимания выгоды: при разовой стоимости 12 гривен две поездки ежедневно в течение 30 дней обошлись бы примерно в 720 гривен. Поэтому для тех, кто ездит каждый день, месячный проездной даже по новому тарифу в 600 гривен может оставаться выгодным. А вот пассажирам, которые пользуются транспортом редко, разовый билет по-прежнему будет более экономным вариантом.

Рассмотреть проект должен исполнительный комитет Кропивницкого городского совета на заседании 23 сентября 2026 года. До этого времени предложение остается лишь проектом, а не принятым решением, поэтому действуют старые цены. Окончательную стоимость утвердят по итогам голосования, так что пассажирам стоит дождаться официального сообщения горсовета и коммунальных перевозчиков.

Что стоит знать пассажирам

До решения исполкома месячные проездные продаются по действующим тарифам — 400 гривен для взрослых и 200 гривен для студентов. Если вы планируете покупать проездной на октябрь, стоит дождаться финального решения, чтобы точно понимать, какую сумму придется заплатить. Об окончательном решении горсовет должен сообщить отдельно.

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