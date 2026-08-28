В одном из районов Житомирской области для переселенцев приобрели 15 домов с колодцами, огородами и фруктовыми деревьями. На покупку каждого такого жилья государство выделяет по 500 тысяч гривен.

Бесплатное жилье для ВПО в Житомирской области становится доступным и в селах — в одном из районов для переселенцев уже приобрели 15 домов с колодцами, огородами и фруктовыми деревьями. Жилье выкупают за государственные средства в рамках экспериментального проекта Кабинета Министров Украины.

Механизм запустило постановление Кабмина № 751 от 10 июня 2026 года: оно ввело экспериментальный проект по приобретению жилья в сельской местности для постоянного проживания ВПО. На закупку одного дома государство выделяет 500 тысяч гривен, а всего на 2026 год на готовое сельское жилье предусмотрено 500 миллионов гривен.

О реализации проекта в Коростенской громаде 26 августа рассказало онлайн-издание «Коростеньмедіа» со ссылкой на начальника управления труда и социальной защиты населения Игоря Есина. По его словам, в громаду еженедельно прибывают от 10 до 15 новых внутренне перемещенных лиц, а всего здесь уже проживает более 3 тысяч ВПО.

Управление соцзащиты уже имеет в наличии более 15 домов в селах громады, а желание заехать в них выразили около 11 семей из числа ВПО. Специалисты обследовали села Михайловка, Розтяжин и Ходаки: по словам Игоря Есина, дома капитальные, с колодцами, площадями для ведения сельского хозяйства и фруктовыми деревьями на территории.

Как получить дом и куда обращаться

Переселенцам, которые хотят жить в сельской местности, советуют обращаться в отдел по вопросам государственных социальных пособий по адресу: улица Музейная, 5. Предложения по выделению средств из госбюджета управление подает до 5-го числа текущего месяца, а примерно через 30 дней деньги поступают — после этого и осуществляют закупку дома.

Масштаб потребности в регионе немалый: по состоянию на январь 2026 года в Житомирской области зарегистрированы 72,7 тысячи внутренне перемещенных лиц, из них 16,5 тысячи — дети. Жилье остается первоочередной потребностью этих людей, а новый проект должен расширить круг семей, готовых поселиться в селах.

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