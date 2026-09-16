ООО «Запорожьеэлектроснабжение» рассчитало проект прогнозного тарифа на услуги поставщика универсальных услуг на 2027 год. Утвержденный тариф вступит в силу с 1 января 2027 года, а окончательные показатели опубликуют после одобрения НКРЕКП.

Подорожание продуктов в Запорожской области уже сказывается на кошельках местных семей, а теперь обновления ждут и расчеты за электроэнергию. ООО «Запорожьеэлектроснабжение» рассчитало проект прогнозного тарифа на услуги поставщика универсальных услуг на 2027 год.

Расчеты выполнены во исполнение закона Украины «О рынке электрической энергии Украины» и согласно методике, утвержденной постановлением НКРЕКП от 5 октября 2018 года № 1176. По информации компании, рассчитанный тариф призван обеспечить возмещение обоснованных затрат на осуществление деятельности по предоставлению универсальных услуг и получение установленного регулятором уровня прибыли.

На период действия военного положения открытое обсуждение проекта решения проводиться не будет. Это регламентировано постановлением НКРЕКП от 9 мая 2023 года № 848, которое регулирует отдельные вопросы установления тарифов и инвестиционных программ в этот период.

Утвержденный тариф на услуги поставщика универсальных услуг на 2027 год вступит в силу с 1 января 2027 года. Окончательные показатели обнародуют на официальном сайте ООО «Запорожьеэлектроснабжение» сразу после их утверждения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Что это значит для запорожских потребителей

Поставщик универсальных услуг обслуживает бытовых потребителей, поэтому этот тариф — часть платежки за свет для обычных семей Запорожья и области. Конкретных цифр в гривнах компания пока не приводила: документ сейчас имеет статус рассчитанного проекта, а не утвержденного тарифа.

Никаких действий от потребителей на этом этапе не требуется. Стоит лишь дождаться публикации окончательных показателей на официальном сайте поставщика после решения регулятора — именно тогда станет понятно, как изменится стоимость киловатт-часа для запорожских абонентов с января 2027 года.

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