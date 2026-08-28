В одному з районів Житомирської області для переселенців придбали 15 будинків із колодязями, городами та фруктовими деревами. На купівлю кожного такого житла держава виділяє по 500 тисяч гривень.

Безкоштовне житло для ВПО у Житомирській області стає доступним і в селах — в одному з районів для переселенців уже придбали 15 будинків із колодязями, городами та фруктовими деревами. Житло викуповують за державні кошти в межах експериментального проєкту Кабінету Міністрів України.

Механізм запустила постанова Кабміну № 751 від 10 червня 2026 року: вона запровадила експериментальний проєкт із придбання житла в сільській місцевості для постійного проживання ВПО. На закупівлю одного будинку держава виділяє 500 тисяч гривень, а всього на 2026 рік на готове сільське житло передбачено 500 мільйонів гривень.

Про реалізацію проєкту в Коростенській громаді 26 серпня розповіло онлайн-видання «Коростеньмедіа» з посиланням на начальника управління праці та соціального захисту населення Ігоря Єсіна. За його словами, до громади щотижня прибувають від 10 до 15 нових внутрішньо переміщених осіб, а загалом тут уже проживає понад 3 тисячі ВПО.

Управління соцзахисту вже має в наявності понад 15 будинків у селах громади, а бажання заїхати в них виявили близько 11 сімей із числа ВПО. Фахівці обстежили села Михайлівка, Розтяжин і Ходаки: за словами Ігоря Єсіна, будинки капітальні, з колодязями, площами для ведення сільського господарства та фруктовими деревами на території.

Як отримати будинок і куди звертатися

Переселенцям, які хочуть жити в сільській місцевості, радять звертатися до відділу з питань державних соціальних допомог за адресою: вулиця Музейна, 5. Пропозиції щодо виділення коштів із держбюджету управління подає до 5-го числа поточного місяця, а приблизно за 30 днів гроші надходять — після цього й здійснюють закупівлю будинку.

Масштаб потреби в регіоні чималий: станом на січень 2026 року в Житомирській області зареєстровані 72,7 тисячі внутрішньо переміщених осіб, із них 16,5 тисячі — діти. Житло лишається першочерговою потребою цих людей, а новий проєкт має розширити коло родин, готових оселитися в селах.

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