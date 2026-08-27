1 сентября, в День знаний, некоторые в Кременчуге смогут безвозмездно ездить в общественном транспорте. В Кременчугском городском совете рассказали, какое обязательное условие для бесплатного проезда.

1 сентября, в День знаний, школьники Кременчуга смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом — речь идет о поездках в троллейбусах и маршрутках. Об этом сообщили в Кременчугском городском совете.

Для бесплатного проезда школьнику нужно иметь при себе ученический билет и предъявить его водителю или кондуктору. В горсовете отметили, что бесплатный проезд для школьников 1 сентября в Кременчуге является ежегодной акцией к началу учебного года.

Сколько школьники платят за проезд

С 1 мая 2026 года в Кременчуге действуют такие тарифы: поездка в троллейбусе и коммунальном автобусе стоит 20 гривен, а в маршрутке — 25 гривен.

Для школьников также предусмотрен месячный ученический проездной — его стоимость составляет 400 гривен. Студенческий проездной стоит 450 гривен, а общий для граждан — 1000 гривен.

Что нужно сделать, чтобы ехать бесплатно

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом в День знаний, школьнику достаточно взять с собой ученический билет. При посадке его следует показать водителю или кондуктору — никаких дополнительных документов или предварительной регистрации не требуется.

Акция распространяется на поездки в троллейбусах и маршрутках Кременчуга и действует только 1 сентября — к началу нового учебного года.