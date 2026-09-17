Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 18 по 24 сентября показывает, что синоптики ожидают преимущественно теплую погоду с максимумом до +23°, однако во вторник и четверг возможны осадки.

обновленный прогноз погоды для Одесской области уже поступил от синоптиков, и на этот раз неделя с 18 по 24 сентября обещает преимущественно теплую погоду с кратковременными осадками в середине и в конце периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области с 18 по 24 сентября будут держаться в пределах от +19° до +23°.

В пятницу, 18 сентября, в Одесской области ожидается переменная облачность, воздух днем прогреется до +22°, а ночью столбики термометров опустятся до +16°. Осадков не прогнозируют.

В субботу, 19 сентября, синоптики обещают малооблачную погоду, днем до +22°, ночью до +16°. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 20 сентября, погода останется малооблачной: температура днем удержится на отметке +22°, а ночью повысится до +17°. Без осадков.

В понедельник, 21 сентября, ожидается облачность с прояснениями, а днем воздух прогреется до +23° — это самый теплый день недели. Ночью температура опустится до +17°, осадков не будет.

Во вторник, 22 сентября, небо покроют тучи, днем температура снизится до +19°, а ночью — до +18°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 23 сентября, погода станет малооблачной, днем +19°, ночью столбики термометров опустятся до +14°. Осадков не прогнозируют.

В четверг, 24 сентября, облачность с прояснениями будет держаться над областью, днем воздух прогреется до +20°, ночью — до +15°. Синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Самым теплым днем недели станет понедельник, 21 сентября, когда днем ожидается +23°, а самым прохладным — вторник, 22 сентября, с дневной температурой +19°. Перепад температур за неделю составит 4°. Осадки прогнозируют во вторник, 22 сентября, и в четверг, 24 сентября.

В дни с возможными осадками — во вторник и четверг — синоптики советуют жителям Одесской области брать с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В остальные дни недели, когда температура держится в комфортных пределах +19...+23°, можно планировать прогулки и дела на свежем воздухе без особых предостережений.

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