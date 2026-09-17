Исполком Запорожского горсовета утвердил новые тарифы на проезд в городском транспорте и маршрутках. Решение отменяет прежние цены, действовавшие с декабря 2025 и июня 2026 года.

Подорожание проезда в Запорожье стало реальностью — исполнительный комитет городского совета утвердил новые тарифы на общественный транспорт. Решение официально отменяет прежние постановления о стоимости проезда от декабря 2025 и июня 2026 года.

Причиной пересмотра цен в мэрии назвали резкое подорожание топлива и материальных ресурсов, а также рост минимальной заработной платы. Новые расчеты, по замыслу чиновников, должны спасти коммунальный транспорт Запорожья от технического упадка.

Как сообщает издание "Справжнє" со ссылкой на решение исполкома, на всех маршрутах КП "Запорожэлектротранс" — в трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах — разовый проезд и перевозка одного места багажа теперь будут стоить 15 гривен при безналичной оплате. Это касается оплаты через валидаторы и QR-коды. При оплате наличными стоимость составит 20 гривен.

Для частных перевозчиков, то есть маршрутных такси, базовую стоимость разового билета согласовали на уровне 25 гривен. Сюда также входит перевозка багажа. Такой тариф будет действовать на десятках маршрутов: №№ 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 40а, 41, 42, 44, 44а, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 99.

Что будет с месячными проездными

Коммунальному предприятию уже поручили пересчитать стоимость месячных проездных билетов. Профильное управление горсовета, в свою очередь, должно подписать дополнительные соглашения с частными перевозчиками.

Когда новые цены вступят в силу

Утвержденные тарифы будут применяться на всех новых или измененных маршрутах города. Решение исполкома вступит в силу в день его публикации на официальном сайте Запорожского городского совета — оно отменит прежние документы о стоимости проезда 2025 и 2026 годов.

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